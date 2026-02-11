Forte vento, il sindaco di Palermo chiude le scuole e gli impianti sportivi

11/02/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, ha firmato un’ordinanza che dispone la chiusura delle scuole cittadine di ogni ordine e grado per la giornata di domani. Il provvedimento riguarda anche ville, giardini, impianti sportivi all’aperto, parchi gioco e cimiteri. La decisione è stata assunta in via precauzionale, nonostante il livello di allerta gialla diramato dalla Protezione civile.

Allerta gialla con forti raffiche di vento

I bollettini meteo, infatti, prevedono forti raffiche di vento che potrebbero superare i 95 chilometri orari. «Pur in presenza di un’allerta gialla – dice il sindaco – i dati previsionali indicano condizioni meteorologiche caratterizzate da raffiche di vento molto intense. In una situazione del genere riteniamo doveroso non assumere alcun rischio, ridurre gli spostamenti e tutelare l’incolumità degli studenti, del personale scolastico e delle famiglie. La scelta è dettata esclusivamente da criteri di prudenza e prevenzione».

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Il sequestro di Etnaland, rifiuti bruciati e seppelliti. «Sversamenti anche in un laghetto»
Leggi la notizia

Il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, ha firmato un’ordinanza che dispone la chiusura delle scuole cittadine di ogni ordine e grado per la giornata di domani. Il provvedimento riguarda anche ville, giardini, impianti sportivi all’aperto, parchi gioco e cimiteri. La decisione è stata assunta in via precauzionale, nonostante il livello di allerta gialla diramato dalla Protezione […]

Sant’Agata 2026 e i ritardi, parla il maestro del fercolo: «Nel cordone in troppi fanno scampagnata»
Leggi la notizia

Il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, ha firmato un’ordinanza che dispone la chiusura delle scuole cittadine di ogni ordine e grado per la giornata di domani. Il provvedimento riguarda anche ville, giardini, impianti sportivi all’aperto, parchi gioco e cimiteri. La decisione è stata assunta in via precauzionale, nonostante il livello di allerta gialla diramato dalla Protezione […]

Ciclone Harry, sospeso per sei mesi il pagamento delle bollette in Sicilia: come funziona
Leggi la notizia

Il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, ha firmato un’ordinanza che dispone la chiusura delle scuole cittadine di ogni ordine e grado per la giornata di domani. Il provvedimento riguarda anche ville, giardini, impianti sportivi all’aperto, parchi gioco e cimiteri. La decisione è stata assunta in via precauzionale, nonostante il livello di allerta gialla diramato dalla Protezione […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale dal 2 all’8 febbraio 2026
di

Settimana, dal 2 all’8 febbraio 2026, densa di eventi planetari, con un oroscopo altrettanto ricco. La concentrazione dei pianeti in Acquario aiuta anche Gemelli e Bilancia. Mentre la bella Venere riscalda il cuore dei Pesci, ma anche di Cancro e di Scorpione. Toro, Vergine e Capricorno rimettono tutto a posto: ricaricando le energie, si sentono […]

Oroscopo settimanale dal 26 gennaio all’1 febbraio 2026
di

Questa a partire da lunedì 26 gennaio sarà una settimana che vede un allineamento planetario in Acquario, che favorirà molto anche l’oroscopo di Bilancia e Gemelli. I segni d’aria sono al top, mentre i fuoco Leone, Sagittario e Ariete beneficiano collateralmente dei pianeti. Il Leone un po’ come una sfida e l’Ariete ospiterà il grande […]

Business in chiaro

La sostenibilità come leva per le aziende: i finanziamenti delle banche per chi investe nel futuro
di

Sempre più banche italiane riconoscono il valore delle aziende che puntano alla sostenibilità, facilitando loro l’accesso a finanziamenti e agevolazioni. Rendendo l’investimento su politiche sostenibili non solo una scelta etica, ma una strategia concreta per garantire benefici duraturi alla propria impresa. E anche rafforzare la competitività, stimolando l’innovazione con nuovi prodotti, servizi e modelli di […]

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze