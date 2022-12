Ferito al piede mentre usa decespugliatore. Interviene mezzo aereo per soccorrere 58enne

Soccorso alpino e speleologico siciliano e IV Reparto volo della polizia in azione nelle campagne di Poggioreale – provincia di Trapani – per recuperare in elicottero un forestale rimasto gravemente ferito. Il 58enne ha rischiato di tranciarsi il piede mentre eseguiva lavori con un decespugliatore a lama. L’uomo si era procurato una profonda ferita alla gamba sinistra, all’altezza della caviglia. A dare l’allarme al 112 sono stati alcuni agricoltori che lavoravano nelle vicinanze. Il 118 ha inviato immediatamente un’ambulanza ma i sanitari, non essendo riusciti ad arrivare sul posto per la pessima condizione delle strade sterrate della zona, hanno allertato il Soccorso alpino che, a sua volta, ha chiesto l’intervento del IV reparto volo. Un elicottero AW139 della polizia ha imbarcato due tecnici di elisoccorso del Sass all’aeroporto di Boccadifalco e in pochi minuti ha raggiunto Poggioreale, dove i sanitari del 118 era riusciti a raggiungere a piedi il ferito insieme a una pattuglia di carabinieri. I due tecnici, calati col verricello, hanno immobilizzato l’agricoltore, lo hanno imbarellato e issato a bordo sempre con il verricello. Poi si sono diretti all’ospedale Civico di Palermo dove lo hanno consegnato ai sanitari.