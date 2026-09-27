Etna Marathon, in gara oltre 500 biker. Primi Saitta e Pizzimenti

Si è conclusa la ventesima edizione di Etna Marathon, un importante traguardo che racchiude due decenni di passione per la mountain bike. Ogni anno, da vent’anni, Milo, città alle pendici dell’Etna, ha accolto migliaia di atleti e atlete provenienti da tutta Europa, confermando l’Etna Marathon come un punto di riferimento internazionale per le due ruote. Questa importante data, oltre che dal consueto sparo di inizio gara, è stata festeggiata anche con novità che hanno confermato il legame tra sport e territorio etneo.

La Cicloturistica dell’Etna e la Mini

La novità assoluta di Etna Marathon 2026 è stata la Cicloturistica dell’Etna, che ha aperto sabato mattina i festeggiamenti della manifestazione, con una pedalata non competitiva di 20 chilometri tra i paesaggi dell’Etna e le stradine caratteristiche di Milo, concludendo il percorso con un momento conviviale, per godere delle due ruote senza la pressione del cronometro.

Sempre sabato 26 settembre, hanno gareggiato tra le stradine di Milo, in percorsi che variano per difficoltà a seconda dell’età, i giovani ciclisti tra i 5 e i 12 anni, durante l’Etna Mini, la gara per i giovanissimi biker che ogni anno si conferma uno degli appuntamenti più attesi e partecipati della manifestazione. Tra i tracciati della gara, quest’anno si sono sfidati oltre 500 biker, che hanno affrontato i percorsi delle diverse categorie della competizione tra i paesaggi dell’Etna.

Vincenzo Saitta vince la Marathon

A dominare il podio maschile della categoria Marathon è stato il Rolling Bike Racing Team, con Vincenzo Saitta, che ha tagliato il traguardo dei 63,5 chilometri, confermandosi vincitore assoluto della ventesima edizione di Etna Marathon. Secondo posto per Emanuele Spica, mentre il terzo gradino del podio va ad Andrea Privitera. «Quella di oggi è stata una giornata molto positiva, mi sentivo a mio agio e con gli altri ragazzi abbiamo fatto un gioco di squadra». Queste le parole di Vincenzo Saitta, non appena conclusa la gara. E continua: «Il percorso era fantastico, battuto grazie alle piogge di questa settimana che l’hanno reso veramente scorrevole».

«Dedico questa vittoria a Cesare Bonvegna, vittima della strada, venuto a mancare questa settimana in un incidente in bici. Avrebbe dovuto gareggiare qui oggi all’Etna Marathon», commenta Emanuele Spica. «Abbiamo fatto un bel forcing la prima ora di gara in salita ed abbiamo poi mantenuto un ritmo costante che ci ha permesso di distaccare gli avversari», conclude Andrea Privitera.

I podi femminili e la Gran Fondo

Taglia il traguardo del podio femminile Valeria Pizzimenti, della ASD Special Bikers, prima classificata della Etna Marathon, che commenta così la sua vittoria: «Oggi il percorso era pulitissimo e scorrevole, il punto del Black Desert è sempre uno spettacolo. Sono veramente contenta di essere arrivata prima». Seguono sul podio Alessandra Tortorici, della ASD Jato Mountain Bikers, e Elizabeth Simpsons, della ASD Mongibello Mtb Team, che conquista il terzo gradino del podio femminile.

«Sono contenta per il risultato ottenuto, mi sono davvero divertita un sacco. È una gara che ogni anno mette un’emozione unica, è dura e ci vogliono concentrazione e coraggio», commenta Tortorici, aggiungendo: «A me l’Etna Marathon piace tanto anche per il paesaggio che si osserva durante la gara». «Non mi sentivo al top in questo momento, ma ho supplito con l’esperienza e la conoscenza del territorio, bisogna essere lucidi durante il percorso», è il commento di Simpsons.

I 45 chilometri della Gran Fondo maschile sono stati invece conquistati da Gianluca Spampinato, del Bottecchia Factory Team, seguito da Daniele Russotti, della ASD Osteo & Bike, secondo classificato, e Samuele Cardile, di ASD Team Doctor Bike 25, che raggiunge il terzo posto della Gran Fondo Etna Marathon 2026. Nella Gran Fondo femminile, il podio è stato conquistato da Danica Bonello Spiteri del Team Greens, seguita da Benedetta Simonetti della ASD Bike Project e, al terzo posto, da Fatima Sulfaro, della ASD Ciclotour.

A conclusione, i saluti di Maurizio Scalia, presidente del Comitato Organizzatore dell’Etna Marathon: «I ringraziamenti per questo percorso ventennale che abbiamo trascorso a Milo vanno agli sponsor, alla federazione, all’amministrazione, a tutti i volontari e agli amici che hanno reso possibile questo cammino insieme e senza i quali non avremmo potuto essere qui». Aggiunge Scalia: «È stata un’edizione un po’ particolare, dove abbiamo avuto tantissimi problemi, ma siamo felici che, alla fine, tutto sia andato bene e tutti si siano divertiti».