Fotografo: Roberto Del Bianco

Italiani di triathlon olimpico, Magma Team protagonista ad Alba Adriatica: Santonocito sesta

12/09/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Buoni risultati per il Magma Team ai campionati italiani di triathlon olimpico, disputati il 5 e 6 settembre ad Alba Adriatica, in Abruzzo. La manifestazione, sulla distanza di 1,5 chilometri di nuoto, 40 chilometri di ciclismo e 10 chilometri di corsa, ha visto la partecipazione di quasi 700 atleti.

La gara femminile: Nicoletta Santonocito sesta

A mettersi in evidenza nella gara assoluta femminile è stata Nicoletta Santonocito, che ha chiuso al 6° posto assoluto con il tempo di 2h01’54”. La portacolori del Magma Team ha completato la frazione di nuoto in 21’43”, quella ciclistica in 1h01’44” e la corsa in 37’10”. Nella stessa gara, Matilde Pavone ha conquistato il 24° posto assoluto in 2h22’09”, mentre Chiara Vigneri ha concluso al 26° posto con il tempo di 2h30’07”. Non classificata, invece, Soraya Di Stefano.

Tra gli assoluti il migliore è Maccarrone

Tra gli uomini, Salvatore Maccarrone ha ottenuto il 24° posto assoluto in 1h49’40”, seguito da Daniele Gambitta, 35° in 1h51’48”. Enrico Schiavino ha chiuso al 49° posto assoluto con il tempo di 1h57’45”. Nella gara Age Group, disputata domenica, Alessandro Cataldo ha terminato al 63° posto assoluto in 2h26’19”, classificandosi 9° nella categoria S2. Mario Gazzara ha chiuso al 184° posto in 2h44’46”, con il 17° posto nella S2, mentre Vincenzo Scalisi ha completato la prova in 3h23’08”, al 361° posto assoluto e al 59° posto nella categoria M2.

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