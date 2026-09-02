Sogni, speranze e sorrisi a Catania con il Meeting Regionale di Società per Giovanissimi di Federciclismo Sicilia. Dai più piccoli che giocano con la bicicletta ai 12enni che vorrebbero fare del ciclismo la loro professione, il capoluogo etneo, i prossimi 12 e 13 settembre, accoglierà 300 Giovanissimi provenienti da tutta la Sicilia.

Nei luoghi più iconici di Catania

Da piazza Università a Villa Bellini, passando, per la prova di fuoristrada, dal Boschetto della Plaia. I giovani ciclisti siciliani, dai 7 ai 12 anni, coloreranno alcuni dei luoghi più belli di Catania. E proprio il Boschetto aprirà, sabato 12, la due giorni organizzata dalla Asd Rosso Azzurri. Le ruote grasse dai G1 ai G6 si contenderanno la vittoria nel campo gara realizzato al suo interno, luogo già apprezzato in passato per gare di ciclocross. Domenica 13 saranno la centralissima piazza Università e Villa Bellini gli spazi che si apriranno per la prova di abilità e su strada.

«Dobbiamo ringraziare l’amministrazione comunale per averci messo a disposizione alcuni dei luoghi più belli di Catania – ha dichiarato Marco Compagnini, organizzatore del meeting –. Siamo felici di aver ricevuto da parte di Federciclismo Sicilia l’incarico di organizzare questa edizione del Meeting regionale Giovanissimi, che consideriamo un momento molto atteso e importante anche per tutte quelle realtà che operano con il settore promozionale e dei Giovanissimi». «La manifestazione – conclude – si inserisce anche all’interno delle iniziative del progetto nazionale Muovi la Cultura di Csain, che unisce sport, educazione, tradizioni e territorio per costruire occasioni di conoscenza e socializzazione».

Guardì: «Il momento più importante dell’anno»

Speranze e sogni non soltanto dei più piccoli o dei loro genitori, ma anche e soprattutto per il Comitato regionale di Federciclismo, che negli ultimi anni si è adoperato molto per promuovere e coadiuvare l’attività giovanile all’interno delle associazioni sportive dilettantistiche. Questo ha portato al riconoscimento di oltre venti scuole di ciclismo da parte della Fci. «Catania si appresta ad accogliere il momento della stagione per noi più importante» – afferma Diego Guardì, presidente di Federciclismo Sicilia.

«Quando si pensa ai bambini si pensa al futuro, parola che per il nostro movimento acquisisce un significato ancora più importante, in considerazione del momento difficile che il ciclismo italiano sta passando. Attendersi 300 bambini per il Meeting regionale rappresenta per noi il segnale che la strada tracciata è quella giusta».

Orari e programma

Si comincia sabato 12 settembre 2026, dalle ore 15 alle 19, con la prova di fuoristrada presso il Boschetto della Plaia. Domenica 13 settembre 2026, dalle 9.30 alle 12.30, avrà luogo la prova su strada presso Villa Bellini, all’interno dell’ovale asfaltato di 600 metri. Dalle 15 alle 18, presso piazza Università, sarà allestito un percorso a ostacoli dove si effettuerà la prova di abilità, opportunamente adattata per i bambini. Successivamente, sempre in piazza Università, si terrà la premiazione delle prime 10 società classificate al Meeting regionale e, a seguire, la premiazione finale del Campionato regionale Fci Coppa Sicilia Giovanissimi strada, fuoristrada e abilità.