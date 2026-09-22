Si chiude a reti inviolate la gara d’andata dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia Promozione tra Casteltermini e Gemini Calcio. Il derby della provincia di Agrigento tuttavia è stato macchiato dal gesto di uno spettatore presente sugli spalti dello stadio Ferdinando Lombardo. Il sostenitore avrebbe lanciato un bullone dagli spalti, colpendo al fianco sinistro un guardalinee. La terna arbitrale era composta dall’arbitra Flaminia Di Gregorio e dagli assistenti Orazio Chiodo e Mattia Piro.

Dopo quanto avvenuto la società del Casteltermini è stata punita con una multa di 500 euro, come riportato dall’ultimo comunicato ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti. Resta ora da capire se le forze dell’ordine, anche tramite l’ausilio di testimonianze, riusciranno a individuare il responsabile materiale del lancio per l’applicazione del Daspo.