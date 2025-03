Emergenza vetri rotti della auto a Catania, distrutti i finestrini di quattro macchine in via Verona

Ancora finestrini spaccati a Catania. Dopo quanto raccontato dal nostro giornale sono numerose le segnalazioni dei lettori su episodi analoghi a quelli registrati nelle scorse ore in via Vincenzo Giuffrida, dove ignoti hanno distrutto i vetri di tre macchine. Una di queste, con tanto di contrassegno dell’Arma, era parcheggiata davanti il comando provinciale dei carabinieri di piazza Giovanni Verga. Le altre tutte nei pressi del palazzo di giustizia. La notte scorsa intanto sono state prese di mira quattro automobili parcheggiate in via Verona, arteria tristemente famosa per i tanti furti di auto e di pezzi di ricambio. Salgono così a sette i casi di finestrini spaccati nelle ultime 24 ore e tutto nel raggio di poche centinaia di metri.