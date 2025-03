Catania, in via Giuffrida emergenza vetri rotti delle auto. Raid anche di giorno vicino al tribunale

Macchine vandalizzate, vetri rotti e furti. In via Vincenzo Giuffrida, e in alcune strade vicine, è ormai emergenza sicurezza. Questa mattina ignoti hanno spaccato i finestrini, tutti dal lato passeggero, di tre mezzi in sosta. Uno di questi era parcheggiato sulle strisce gialle, davanti il comando provinciale dei carabinieri di piazza Giovanni Verga, e sul cruscotto aveva esposto un contrassegno identificativo dell’Arma. Probabilmente la stessa mano ha colpito un secondo mezzo parcheggiato in via Vincenzo Giuffrida, proprio all’angolo con via Firenze. In entrambi i casi non è stata forzata la portiera, ma chi ha agito si è limitato a infrangere i finestrini.

Sempre questa mattina una terza macchina, distante circa 30 metri dalla seconda, è stata vandalizzata lungo la stessa arteria. Quanto avvenuto non è un caso isolato. Negli ultimi due weekend di febbraio, infatti, altre macchine sono state prese di mira in via Vincenzo Giuffrida. Un mezzo, come hanno riferito alcuni testimoni a MeridioNews, era parcheggiato all’angolo con via Gabriele D’Annunzio. Anche in questo caso non è stato portato via nulla e la portiera non è stata nemmeno aperta. Questo genere di danneggiamenti induce le forze dell’ordine a privilegiare la pista degli atti vandalici, ma non si esclude che dietro possa esserci qualcuno alla ricerca di qualche moneta, magari lasciata nei porta oggetti delle macchine. Tra le arterie più battute c’è anche via Verona. Lungo questa via, però, oltre ai danneggiamenti dei finestrini, sono numerosi i furti di pezzi di auto, in particolare sportelli e fanali.