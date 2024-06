Comunali 2024 in Sicilia, l’affluenza definitiva

Foto di Marta Silvestre

Si è concluso il voto per le elezioni amministrative 2024, che in Sicilia ha coinvolto 37 comuni. Le persone aventi diritto al voto erano 462.281: hanno votato in 266.182, cioè il 57,58 per cento. Di seguito le percentuali delle persone che hanno votato comune per comune (immaginate che dopo ogni numero ci sia scritto per cento).

Agrigento

Alessandria della Rocca: 41,94

Caltabellotta: 60,14

Campobello di Licata: 54,17

Naro: 37,89

Racalmuto: 45,86

Santa Elisabetta: 33,58

Caltanissetta

Caltanissetta: 55,90

Gela: 53,64

Mazzarino: 56,65

Catania

Aci Castello: 62,22

Motta Sant’Anastasia: 66,97

Ragalna: 74,90

Zafferana Etnea: 65,68

Messina

Brolo: 74,79

Condrò: 78,39

Falcone: 57,61

Forza d’Agrò: 59,82

Leni: 56,44

Longi: 72,11

Mandanici: 59,30

Oliveri: 57,10

Rometta: 66,38

Spadafora: 66,99

Bagheria: 57,85

Bombietro: 52,30

Borgetto: 55,92

Cinisi: 57,15

Corleone: 64

Monreale: 59,40

Palazzo Adriano: 63,89

Roccamena: 51,80

San Mauro Castelverde: 54,13

Siracusa

Pachino: 54,41

Trapani

Castelvetrano: 58,20

Mazara del Vallo: 63,87

Salaparuta: 60,93

Salemi: 61,32