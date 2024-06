Comunali 2024, il voto a Mazara del Vallo: in testa il sindaco uscente

Dopo circa due ore dall’inizio dello spoglio, a Mazara del Vallo si fa strada l’ipotesi di avere il sindaco eletto già oggi. Anzi, rieletto per un secondo mandato. Visto che, al momento in testa è il primo cittadino uscente Salvatore Quinci (con 2817 voti). Stando ai primi dati disponibili, al secondo posto c’è Vita Ippolito con 1658 voti; mentre ultimo (con 1515 preferenze), si attesta Nicola Cristaldi. Con i risultati emersi finora dalle urne, il sindaco uscente si conferma sopra il 40 per cento delle preferenze.

Una strana sfida a tre quella della cittadina in provincia di Trapani. Ci riprova il sindaco uscente, Salvatore Quinci, esponente del Partito democratico che per vincere le elezioni potrà contare anche sull’appoggio di Fratelli d’Italia. Per sfidarlo è scesa in campo l’avvocata penalista Valentina Ippolito che, nonostante le sue manifeste idee prima contro le misure anti-Covid e poi anche contro l’aborto e il ddl Zan, avrà il sostegno di Forza Italia, Democrazia cristiana Sicilia nuova, Movimento per l’autonomia e di una lista civica composta da esponenti del Partito democratico. In corsa per la poltrona di primo cittadino anche Niccolò Cristaldi. L’ex presidente dell’Assemblea regionale siciliana, che è già stato sindaco di Mazara del Vallo, ha incassato l’appoggio di una parte del Movimento 5 stelle. Alle chiusura delle urne – alle 23 di domenica 9 giugno 2024 – l’affluenza definitiva dei votanti è stata del 63,87 per cento.