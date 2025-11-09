Foto di frame StrettoWebTV

«Collocata» da Totò Cuffaro in un posto chiave della Nuova DC per tutelarsi, secondo gli inquirenti, da eventuali indagini. Ma già inserita da anni nelle consulenze all’assessorato regionale alla Famiglia e Politiche sociali retto da Nuccia Albano, assessora di riferimento del partito. In queste ore monta il caso attorno alla figura dell’avvocata Laura Abbadessa, presidente della Nuova Dc e moglie del magistrato Massimo Russo, ex assessore alla Sanità nel governo di Raffaele Lombardo.

Il dialogo: la scelta di Cuffaro per cercare di tutelarsi

Stando alla ricostruzione degli inquirenti dietro la nomina di Abbadessa a presidente della Nuova DC (la donna non è coinvolta nell’inchiesta per corruzione che riguarda Cuffaro, ndr) ci sarebbe stata una precisa scelta dell’ex governatore. Ossia quella di tutelarsi da eventuali attenzioni da parte dei pm della procura di Palermo. Il 9 ottobre 2024, in un dialogo intercettato nello studio dell’abitazione di Cuffaro, era proprio il politico, già condannato per favoreggiamento aggravato a Cosa nostra, a spiegare al suo interlocutore di avere scelto persone al di sopra di ogni sospetto per i posti chiave del suo partito. «Sai che faccio ora?… Faccio presidente del partito la moglie di omissis, si chiama omissis». Un riferimento i cui nomi non vengono riportati nelle carte ma che non è sfuggito.

Abbadessa rivendica «il diritto all’ingenuità buona»

Abbadessa viene eletta per acclamazione presidente della Nuova DC di Cuffaro il 27 giugno scorso, durante un’assemblea tenutasi a Siracusa. Adesso l’avvocata si difende dalla polemiche, rivendicando quello che chiama il «diritto all’ingenuità buona». «Totò Cuffaro? – scrive in un intervenuto su La Repubblica – Non lo conoscevo personalmente ma, come tutti, conoscevo le gravi vicende che lo hanno riguardato. Ho creduto che i trascorsi di un politico come lui, che ha patito la sofferenza del carcere e ha conosciuto l’errore e la caduta, costituissero la migliore garanzia per non tornare a sbagliare». «Ingenua? Forse. In ogni caso, rivendico il diritto all’ingenuità buona – aggiunge -. Rigetto con fermezza ogni utilizzo malizioso o strumentale della mia elezione a presidente della Dc», dice ancora Abbadessa che sottolinea come quelle nelle intercettazione sono «mere e risibili congetture».

La mancata candidatura alle Europee e le consulenze in Regione

Attorno al nome di Abbadessa sono circolate polemiche anche durante il periodo delle elezioni Europee. Nel 2024 era indicata come possibile candidata in quota Nuova DC. In quelle elezioni, il partito di Cuffaro non presentò una propria lista, ma cercò di piazzare i propri candidati in Stati Uniti d’Europa fondata da Emma Bonino e Matteo Renzi. I nomi che circolarono furono quelli di Marco Zambuto, ex sindaco di Agrigento, e quello di Abbadessa. Il primo rinunciò per le polemiche legate alla sua vita privata – è il compagno della figlia di Cuffaro -, mentre l’avvocata fece un passo indietro dopo avere percepito «una inammissibile propaganda strumentale». In riferimento «alle mie relazioni personali con alcuni esponenti della Dc», spiegava.

Relazioni sulle quali non sono stati aggiunti dettagli. Ma da tempo Abbadessa rivestiva il ruolo di consulente all’assessorato alla Famiglia, guidato dall’esponente della Nuova DC Nuccia Albano. Dal 6 marzo al 5 settembre 2023 Abbadessa è stata scelta per lo studio e l’approfondimento delle tematiche relative al riordino degli istituti pubblici di assistenza e beneficenza, specie riguardo gli aspetti patrimoniali. Consulenza, nello stesso assessorato, riconfermata nel 2024, da maggio a novembre, al costo di circa 10mila euro. Anche quest’anno Abbadessa è stata scelta dall’assessora Albano come esperta esterna: da febbraio ad aprile con un compenso di 3500 euro.