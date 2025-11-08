Totò Cuffaro si dimette da segretario nazionale della Democrazia cristiana

08/11/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Totò Cuffaro ha rassegnato le dimissioni da segretario nazionale della Democrazia cristiana. È lui stesso ad annunciarlo con una nota in cui dichiara di avere consegnato la propria «decisione irrevocabile».

Le dimissioni di Totò Cuffaro da segretario della Democrazia cristiana

Cuffaro ha presentato le proprie dimissioni direttamente «nella mani» del presidente della Dc,
Renato Grassi e del segretario organizzativo nazionale, Pippo Enea. «Ringrazio tutti coloro che, in questi anni, hanno condiviso con me un percorso di impegno e di servizio al partito». Sono le parole con cui l’ex presidente della Regione Siciliana – adesso indagato per corruzione, associazione a delinquere e turbata libertà degli incanti – ha rassegnato le proprie dimissioni da segretario nazionale della Democrazia cristiana. E per il giovedì 20 novembre è già stato convocato il Consiglio nazionale del partito. «Sarà chiamato a esaminare e ad accettare le mie dimissioni irrevocabili e a definire le successive decisioni organizzative», spiega Cuffaro.

L’inchiesta

Totò Cuffaro avrebbe rivestito il ruolo di «vertice dell’associazione» criminale. Per «consolidare un comitato d’affari occulto in grado di infiltrarsi e incidere sulle attività di indirizzo politico-amministrativo della Regione Siciliana». Secondo la procura di Palermo, l’ex governatore siciliano avrebbe agito in questo modo per «catalizzare il consenso elettorale del maggior numero di cittadini». È questa l’accusa per cui è indagato Totò Cuffaro. Che, già in passato, è stato condannato in via definitiva per avere favorito Cosa nostra. Adesso, nei suoi confronti, i magistrati hanno chiesto l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Oroscopo settimanale dal 10 al 16 novembre 2025
Leggi la notizia

Totò Cuffaro ha rassegnato le dimissioni da segretario nazionale della Democrazia cristiana. È lui stesso ad annunciarlo con una nota in cui dichiara di avere consegnato la propria «decisione irrevocabile». Le dimissioni di Totò Cuffaro da segretario della Democrazia cristiana Cuffaro ha presentato le proprie dimissioni direttamente «nella mani» del presidente della Dc,Renato Grassi e […]

Ambulatorio estetico abusivo in casa: denunciato studente di Medicina a Catania
Leggi la notizia

Totò Cuffaro ha rassegnato le dimissioni da segretario nazionale della Democrazia cristiana. È lui stesso ad annunciarlo con una nota in cui dichiara di avere consegnato la propria «decisione irrevocabile». Le dimissioni di Totò Cuffaro da segretario della Democrazia cristiana Cuffaro ha presentato le proprie dimissioni direttamente «nella mani» del presidente della Dc,Renato Grassi e […]

Operaio Morto ai Caraibi: «Condizioni di lavoro disumane sulla Carnival Paradise»
Leggi la notizia

Totò Cuffaro ha rassegnato le dimissioni da segretario nazionale della Democrazia cristiana. È lui stesso ad annunciarlo con una nota in cui dichiara di avere consegnato la propria «decisione irrevocabile». Le dimissioni di Totò Cuffaro da segretario della Democrazia cristiana Cuffaro ha presentato le proprie dimissioni direttamente «nella mani» del presidente della Dc,Renato Grassi e […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale dal 10 al 16 novembre 2025
di

La settimana dal 10 novembre 2025 inizia con cambi planetari importantissimi ed ecco l’oroscopo, segno per segno, della nostra rubrica astrologica. Venere dallo Scorpione desidera di più e più visceralmente. Marte e Mercurio dal Sagittario sembrano rinvigorire tutto. E lo sentiranno forte e chiaro Ariete e Leone, ma ne beneficeranno anche Acquario e Bilancia. ARIETE […]

Oroscopo speciale: con Mercurio in Sagittario attenti alle parole
di

L’intelligente Mercurio entra nel segno del Sagittario: ed ecco che l’oroscopo segnala come mischierà il suo acume con l’esagerazione del segno. Parole da dosare, ma che non vogliono il bavaglio. E istinti da controllare, ma consapevoli. Mercurio sarà molto meno mentale del solito, anche perché godrà della compresenza del pianeta Marte, attraversando i gradi del […]

Oroscopo di oggi: Luna piena in Toro, la più brillante dell’anno
di

Splendida questa super Luna piena di oggi 5 novembre 2025: la più brillante dell’anno, che merita un oroscopo altrettanto smagliante. Cosa accade nello zodiaco con questa magnifica Luna, per di più in un suo segno elettivo, il Toro? Scopriamo nel nuovo approfondimento della nostra rubrica astrologica. ARIETE Niente vi impedirà, sotto questa splendida Luna, di […]

Etna e dintorni

Etna: curiosità e usanze della gente del vulcano
di

Qual è il modo migliore per rendere indimenticabile l’esperienza sull’Etna? Viverla come un local, con un forte legame con il vulcano più alto d’Europa, che domina ogni giorno la vista della sua gente. Ma anche i pensieri e, spesso, il linguaggio e le abitudini. Pur conservando intatta la meraviglia della prima volta. Con l’aiuto di […]

L`asso di mazze

Qualità Sicura a tavola

Siciliani all`opera

Fai la differenza

«In Sicilia manca una corretta programmazione del ciclo dei rifiuti». L’intervista alla presidente di Kalat Ambiente
di

Sono passati tre anni da quando un incendio ha distrutto l’impianto di selezione della frazione secca di rifiuti a Grammichele (in provincia di Catania) di proprietà di Kalat Ambiente Srr e gestito in house da Kalat Impianti. «Finalmente il governo regionale ci ha comunicato di avere individuato una soluzione operativa per la ricostruzione e il […]