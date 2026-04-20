Foto pagina FB Elvira Amata

Corruzione in Regione: oggi la decisione del gup sull’assessora Elvira Amata

20/04/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Davanti al giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Palermo, Walter Turturici, si è tenuta oggi l’udienza che riguarda l’imprenditrice Marcella Cannariato, giudicata con il rito abbreviato per l’accusa di corruzione, nell’ambito di un’inchiesta che riguarda anche l’assessora regionale al Turismo Elvira Amata. La posizione dell’esponente di Fratelli d’Italia viene trattata contestualmente, ma col rito ordinario. Il giudice, dunque, si ritirerà in camera di consiglio per decidere le sorti del processo a Cannariato (presente in aula, per cui i pm hanno chiesto la condanna a due anni e mezzo) e, invece, per Amata, assente in aula, se l’assessora dovrà affrontare il giudizio o meno. La decisione è attesa non prima delle 17.30 di oggi.

Le accuse ed eventuali dimissioni

Le due sono accusate di avere stipulato un patto corruttivo: un finanziamento da 30mila euro per un’iniziativa della Fondazione Bellisario, rappresentata in Sicilia da Cannariato (moglie, oggi separata, dell’imprenditore dell’autonoleggio Tommaso Dragotto), in cambio di lavoro e alloggio offerti dalla donna al nipote dell’assessora. Alla discussione del pm Andrea Fusco, è seguita la replica dell’avvocato Vincenzo Lo Re, difensore di Cannariato, con la collega Giada Traina. A seguire, la procura ha esposto la posizione di Amata, difesa dall’avvocato Giuseppe Gerbino. Dall’esito dell’udienza possono dipendere le eventuali dimissioni dell’assessora, col conseguente – e atteso – rimpasto nella giunta guidata dal presidente della Regione Renato Schifani.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Regione, rimpasto di giunta: tra nomi in ballo e l’assalto di FdI alla Sanità
Leggi la notizia

Davanti al giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Palermo, Walter Turturici, si è tenuta oggi l’udienza che riguarda l’imprenditrice Marcella Cannariato, giudicata con il rito abbreviato per l’accusa di corruzione, nell’ambito di un’inchiesta che riguarda anche l’assessora regionale al Turismo Elvira Amata. La posizione dell’esponente di Fratelli d’Italia viene trattata contestualmente, ma col rito ordinario. Il […]

Catania, corteo studentesco lunedì: le strade chiuse al traffico
Leggi la notizia

Davanti al giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Palermo, Walter Turturici, si è tenuta oggi l’udienza che riguarda l’imprenditrice Marcella Cannariato, giudicata con il rito abbreviato per l’accusa di corruzione, nell’ambito di un’inchiesta che riguarda anche l’assessora regionale al Turismo Elvira Amata. La posizione dell’esponente di Fratelli d’Italia viene trattata contestualmente, ma col rito ordinario. Il […]

La risposta di Raffaele Lombardo: «Nessun travaso di iscritti da Mpa a Forza Italia, faremo il nostro congresso»
Leggi la notizia

Davanti al giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Palermo, Walter Turturici, si è tenuta oggi l’udienza che riguarda l’imprenditrice Marcella Cannariato, giudicata con il rito abbreviato per l’accusa di corruzione, nell’ambito di un’inchiesta che riguarda anche l’assessora regionale al Turismo Elvira Amata. La posizione dell’esponente di Fratelli d’Italia viene trattata contestualmente, ma col rito ordinario. Il […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo della settimana dal 13 al 19 aprile 2026
di

Nuovo approfondimento della nostra rubrica astrologica con l’oroscopo della settimana dal 13 al 19 aprile 2026. Che vede i segni di fuoco – Ariete, Leone e Sagittario – fin troppo presi dalle cose da fare, brillanti e pieni di energia e fascino. I segni di terra – Toro, Vergine e Capricorno – sono in fase […]

Oroscopo della settimana dal 6 al 12 aprile 2026
di

La settimana dal 6 aprile 2026 pare portare significati di rinascita, con l’oroscopo coerente al periodo pasquale. I segni di fuoco – Ariete, Leone e Sagittario – beneficiano a piene mani di queste nuova voglia di vivere e rinnovarsi. I segni di terra – Toro, Vergine e Capricorno – sembrano risolvere uno dopo l’altro gli […]

Business in chiaro

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze