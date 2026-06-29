Foto di Federazione Italiana Triathlon

Aquathlon, la Sicilia domina agli Italiani: Cultore e Calvauna campioni d’Italia a Napoli

29/06/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Gli atleti siciliani sono stati grandi protagonisti dell’edizione 2026 dei campionati italiani di Aquathlon, disputati a Napoli. La competizione prevedeva una prima frazione di corsa di 2,5 chilometri, seguita da un chilometro di nuoto e da un’ultima frazione di corsa, ancora di 2,5 chilometri. A conquistare il titolo italiano maschile è stato Riccardo Cultore, tesserato per la Polisportiva Mimmo Ferrito di Palermo e reduce dalla vittoria nel Triathlon Sprint di Mazara del Vallo. Cultore ha preceduto un campo di oltre 250 partecipanti, salendo sul gradino più alto del podio davanti a Edoardo Del Carlo (Team Star SSD) e Marco Ratto (Valdigne Triathlon).

Nella gara femminile il titolo è andato alla catanese Francesca Calvauna, classe 1999 del Magma Team, autrice di una prova impeccabile. Nella top ten assoluta si è classificata anche Nicoletta Santonocito (Magma Team), che ha inoltre conquistato il terzo posto nella categoria S2.

Aquathlon: gli altri siciliani protagonisti

Tra le altre siciliane si sono distinte Elisabetta Tomasini (Team Triathlon Palermo), 19ª assoluta, Claudia Pantellaro (Altair Idra Triathlon), 24ª assoluta e campionessa italiana nella categoria M1, e Maria Grazia Prestigiacomo (Magma Team), che ha chiuso al 30° posto assoluto. Ottimi risultati anche nella prova maschile. Luigi Saporito (Team Triathlon Palermo) ha concluso al nono posto assoluto, mentre Enrico Schiavino ha chiuso dodicesimo, laureandosi nuovamente campione italiano nella categoria S3. Nella top 20 hanno trovato spazio anche altri due siciliani: Federico Cantelli (Triathlon Mothycense), 14°, e Daniele Gambitta (Magma Team), 15° assoluto. Vince il titolo italiano di categoria tra gli M4 anche Mauro Giaconia, tessrato per l’Extrema Triathlon.

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