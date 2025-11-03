Un ciclista di 77 anni è morto in un incidente a Palermo in via Gaetano Daita. La vittima si chiamava Giuseppe Gargano. Secondo quanto ricostruito finora, il 77enne proveniva da via Archimede. Improvvisamente avrebbe svoltato in controsenso, scontrandosi con un giovane in sella a uno scooter elettrico. L’incidente è avvenuto in pieno centro cittadino nel capoluogo.

Ciclista morto in un incidente a Palermo

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale e gli agenti della sezione infortunistica della polizia municipale di Palermo. I poliziotti e i vigili urbani hanno effettuati i rilievi nel luogo dell’incidente dove è morto il ciclista 77enne. Sono ancora in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente tra i mezzi a due ruote e anche per verificare le eventuali responsabilità di quanto accaduto.