Un incidente stradale si è verificato questa mattina, poco prima delle 7.30, all’incrocio tra via Etnea e via Empedocle, a Catania. Nel sinistro sono rimasti coinvolti uno scooter e una macchina. Ad avere la peggio è stato l’uomo di 29 anni che viaggiava in sella alla moto.

Incidente in via Etnea a Catania

Il 29enne a bordo del mezzo a due ruote, interessato dall’incidente in centro, è stato infatti trasportato, intorno alle 7.30, al Pronto soccorso dell’ospedale Garibaldi centro del capoluogo etneo. Nella struttura sanitaria, l’uomo ferito è stato accompagnato a bordo di un mezzo privato. Arrivato in codice rosso nel nosocomio etneo, il 29enne non sarebbe in pericolo di vita.

Le condizioni del ferito e le indagini

Stando a quanto confermato a MeridioNews, l’uomo presenterebbe ferite ed escoriazioni varie, anche al volto. Motivo per cui è stato ricoverato in ospedale e affidato alle cure degli operatori sanitari. Intanto, sono in corso i rilievi da parte delle forze dell’ordine per chiarire la dinamica esatta dell’incidente tra l’auto e la moto. Le indagini avviate dagli inquirenti serviranno anche a capire le responsabilità del sinistro e pure a verificare l’eventuale abuso di alcol da parte del 29enne rimasto ferito.