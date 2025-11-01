Catania, scontro tra un’auto e una moto in via Etnea

01/11/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Un incidente stradale si è verificato questa mattina, poco prima delle 7.30, all’incrocio tra via Etnea e via Empedocle, a Catania. Nel sinistro sono rimasti coinvolti uno scooter e una macchina. Ad avere la peggio è stato l’uomo di 29 anni che viaggiava in sella alla moto.

Incidente in via Etnea a Catania

Il 29enne a bordo del mezzo a due ruote, interessato dall’incidente in centro, è stato infatti trasportato, intorno alle 7.30, al Pronto soccorso dell’ospedale Garibaldi centro del capoluogo etneo. Nella struttura sanitaria, l’uomo ferito è stato accompagnato a bordo di un mezzo privato. Arrivato in codice rosso nel nosocomio etneo, il 29enne non sarebbe in pericolo di vita.

Le condizioni del ferito e le indagini

Stando a quanto confermato a MeridioNews, l’uomo presenterebbe ferite ed escoriazioni varie, anche al volto. Motivo per cui è stato ricoverato in ospedale e affidato alle cure degli operatori sanitari. Intanto, sono in corso i rilievi da parte delle forze dell’ordine per chiarire la dinamica esatta dell’incidente tra l’auto e la moto. Le indagini avviate dagli inquirenti serviranno anche a capire le responsabilità del sinistro e pure a verificare l’eventuale abuso di alcol da parte del 29enne rimasto ferito.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Oroscopo della settimana dal 3 al 9 novembre 2025
Leggi la notizia

Un incidente stradale si è verificato questa mattina, poco prima delle 7.30, all’incrocio tra via Etnea e via Empedocle, a Catania. Nel sinistro sono rimasti coinvolti uno scooter e una macchina. Ad avere la peggio è stato l’uomo di 29 anni che viaggiava in sella alla moto. Incidente in via Etnea a Catania Il 29enne […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo della settimana dal 3 al 9 novembre 2025
di

Una bella settimana, da lunedì 3 novembre 2025, piena di tanti aspetti: con l’altrettanto ricco oroscopo della nostra rubrica astrologica. Una magica luna dà grande attenzione ai segni di Fuoco: Leone, Ariete e Sagittario. E nuova apertura agli Acqua – Cancro, Scorpione e Pesci – che sperimentano nuove possibilità nel lavoro e nell’amore. Più sotto […]

Oroscopo settimanale dal 27 ottobre al 2 novembre
di

L’oroscopo della settimana dal 27 ottobre 2025 segnala subito un cambiamento importante per i segni d’acqua. Almeno per Cancro e Scorpione, avvantaggiati da Saturno e Nettuno che si rifugiano in Pesci, un po’ oberati da tanti flussi planetari contraddittori. I segni d’aria un po’ depotenziati, con l’Acquario sommerso da impegni, i Gemelli confusi dai cambiamenti […]

Il segno zodiacale del mese: chi ha paura dello Scorpione?
di

Tanto temuto e tacciato di misteriosa pericolosità, il segno zodiacale del mese è lo Scorpione. Segno fisso d’autunno che incarna la caducità della materia e la sua trasformazione in un’altra forma. Spesso famigerato per la sua fama di mistero, vendicatività e per la sua attitudine alla seduzione, è uno dei segni più maltrattati e fraintesi […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze

Qualità Sicura a tavola

Siciliani all`opera

Fai la differenza

«In Sicilia manca una corretta programmazione del ciclo dei rifiuti». L’intervista alla presidente di Kalat Ambiente
di

Sono passati tre anni da quando un incendio ha distrutto l’impianto di selezione della frazione secca di rifiuti a Grammichele (in provincia di Catania) di proprietà di Kalat Ambiente Srr e gestito in house da Kalat Impianti. «Finalmente il governo regionale ci ha comunicato di avere individuato una soluzione operativa per la ricostruzione e il […]