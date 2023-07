Chiuso l’aeroporto di Palermo, diversi voli cancellati. «Per ragioni di sicurezza non raggiungere lo scalo»

Aeroporto Falcone-Borsellino di Palermo chiuso fino al 11. Sono decine gli incendi che ormai da diverse ore circondano il capoluogo siciliano. Dallo scalo annunciando che i voli programmati subiranno cancellazioni e ritardi. Saltata la partenza di un aereo Volotea per Lione. Stesso destino per quattro voli della compagnia low-cost Ryanair diretti a Parigi, Veron, Brindi e Roma Fiumicino. Cancellato pure il volo Easyjet per Milano-Malpensa previsto alle 7 e il Ryanair per Cuneo delle 7.15.

«Per ragioni di sicurezza – fanno sapere dallo scalo – si consiglia di non raggiungere l’aeroporto. Su indicazioni della Polaria, al momento i passeggeri non accederanno nelle sale imbarchi. Anas segnala che la A29 Alcamo-Trapani è chiusa per un vasto incendio. Chiusi molti svincoli dell’autostrada Palermo- Mazara del Vallo».