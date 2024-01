La chef de Il Tiranno Valentina Galli è tra le scommesse del 2024 per Identità golose

La chef Valentina Galli de Il Tiranno Caportigia di Siracusa è tra i talenti della cucina da tenere d’occhio e su cui hanno scommesso gli autori di Identità golose nelle previsioni culinarie per il 2024. In particolare, è Davide Visiello a nominarla per «l’estro e il gusto dei suoi piatti».

Per la chef Valentina Galli arrivata anni fa da Milano e rimasta nel capoluogo aretuseo per amore della cucina, a ottobre era arrivata anche una riconferma importante: quella della forchetta della guida Gambero rosso 2024. Un riconoscimento che premia soprattutto l’attenzione per le materie prime e la scelta di acquistarle preferendo produttori locali a chilometro zero.

Nel locale (che si trova al civico 76 di viale Montedoro a Siracusa), la chef crea opere d’arte servite su piatti che mettono d’accordo vista e gusto: colori decisi e forme precise sono lo specchio dei sapori. Un equilibrio dinamico tra Settentrione e Meridione che diventa uno stile riconoscibile in ogni piatto.