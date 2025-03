Foto di Bayern München

«Il mio destino è di stare accanto a te, con te vicino più paura non avrò e un po’ bambina tornerò». Chissà se la cantante catanese Marcella Bella avrebbe mai immaginato che la melodia e il ritornello della sua celebre canzone Montagne verdi, un giorno sarebbero diventati l’inno ufficiale per celebrare i 125 anni di storia del Bayern München, la più celebre e vincente squadra del calcio tedesco. L’inno è stato suonato e cantato per la prima volta l’8 marzo scorso, quando i bavaresi hanno giocato in casa contro il Bochum, in una partita valida per il campionato tedesco. A fare da cornice al brano, il suggestivo ambiente dell’Allianz Arena con 75mila tifosi che hanno dato vita a una coinvolgente coreografia con le sciarpe biancorosse.

La scelta di usare il successo della cantante siciliana nasce dal basso, grazie a un’idea di un’associazione di tifosi con il supporto della Südkurve. Fondamentale l’aiuto di Stephan Lehmann e del compositore e produttore di Monaco Hans Franek. Sono stati proprio loro due ad avere l’idea di prendere le parole di un famoso coro da stadio in tedesco e creare una canzone-inno con la melodia di Montagne Verdi, lasciando come tributo all’originale il suo ritornello in italiano. A intonarlo per la prima volta, durante le riprese di un video promozionale, sono stati ottomila tifosi tedeschi con il supporto del tenore Jonas Kaufmann, anch’egli tifosissimo del Bayern. Ad accompagnare le voci della curva sud, nel video, suonando la melodia della canzone di Marcella Bella, è stata la Budapest Scoring Orchestra.

Nelle immagini, si alternano riprese dei tifosi in curva a immagini di repertorio della storia del club tedesco. In mezzo, anche le riprese della città e dei musicisti dell’orchestra. «Per sempre forza Bayern – recita il testo del brano – campioni di Germania, orgoglio di Monaco. Noi vogliamo celebrarti in ogni stadio, noi siamo i tifosi del Bayern. Come abbiamo fatto per oltre cento anni, lo faremo fino alla morte. Il nostro club: Fc Bayern, nei colori bianco e rosso». Dopo circa un minuto, ecco il tenore Kaufmann che viene inquadrato mentre si trova in mezzo ai tifosi e canta in italiano il ritornello reso celebre da Marcella Bella.