Venere, Mercurio e lo strano incontro dell’11 marzo 2025: si consolano a vicenda in Ariete

«Amore, fai presto, io non resisto…», cantava l’usignolo Ornella Vanoni, in una delle più belle canzoni della musica italiana. Una romantica descrizione di un’attesa sentimentale: situazioni normalmente gestite dai pianeti Venere e Mercurio, ma non stavolta! Succede infatti che Venere transiti nel segno dell’Ariete, luogo zodiacale a lei poco congeniale, in esilio: termine che segnala la maggiore distanza da una delle sue sedi naturali, la Bilancia, rendendo quindi poco. E che dire di un Mercurio dai calzari alati che claudica non poco e che, con Venere, si muterà nei successivi giorni in moto retrogrado. Entrambi i pianeti si rifugeranno verso i gradi dei Pesci, andando incontro a Nettuno e ai suoi moti ondivaghi che promettono miraggi tali da ovattare i loro dispiaceri: amorosi nel caso di Venere e comunicativi nel caso di Mercurio. Il moto degli olimpici pianeti in questo gioco di significati vuol dire che in amore non sempre sarà possibile comunicare e che, a volte, è meglio credere in un sogno che non affrontare la realtà. Quali tra i dodici segni sarà più influenzato da questo transito planetario? Scopriamolo insieme.

N.B. In ogni segno ho nascosto una canzone, vediamo se la riconoscete!

ARIETE

Voi Ariete siete il teatro stellare dove si muove questa singolare congiunzione retrograda. Per natura siete diretti, e molti di voi hanno ottenuto chiarezza, che forse non vi piace! Non è certamente discutibile in termini di realtà ma, pur avendo acquisito i dati che vi servivano, adesso non resistete all’idea di gettarvi nell’occhio del primo ciclone che sa di amore… È più forte di voi: pur coscienti delle conseguenze, procederete impavidi godendovi il vostro sogno d’amore.

TORO

Con Venere, voi Toro, andate molto d’accordo. Meno se con Mercurio, in questa situazione, visto che agiscono alle vostre spalle, ovvero nel segno a voi precedente. Ed ecco che i pensieri si complicano un po’: si comincerà a sospettare di qualcosa, e di alcune frasi dette si potrà creare un ginepraio di incomprensioni che potrebbero naufragare in un oceano di silenzio. Non che complicare il rapporto con dialoghi inutili vi serva a molto…

GEMELLI

Per voi Gemelli Mercurio è decisamente più incisivo di Venere, in questa condizione non troppo felice. Con questo passaggio, correte il rischio di sentirvi un po’ troppo celebrali per capire che si può stare bene senza calpestare il cuore, e senza le esuberanze comunicative che sempre ricercate in amore. Alcuni di voi potrebbero patire la distanza di un amore che magari vive lontano e fare delle considerazioni su come accorciarla.

CANCRO

Per voi Cancro la situazione era già abbastanza complicata: i due pianeti Venere e Mercurio, muovendosi in Ariete, sono in aspetto di quadratura, odioso e bloccante di per sé. Il moto retrogrado smorza un po’ questo effetto: certo, sempre urticante è, ma più gestibile. Si tratta insomma di dare un peso diverso ai sentimenti e alle cose ed essere un po’ più razionali e non tutto sentimento. Vi chiederete qual è il male minore per voi, o non credete che sia il giusto prezzo da pagare se questo è il prezzo che vi date?

LEONE

Per voi Leone, i due zoppetti planetari erano in magnifico trigono e adesso declinano un po’. Insomma sembrava amore e invece era un calesse, secondo la lettura di questo movimento planetario. Semplicemente un po’ meno avidi di far andare le cose per forza in maniera splendida e glam, del resto non ci sono le condizioni per adesso. Forse dovreste cambiare l’oggetto dei vostri desideri e accontentarvi di piccole gioie quotidiane.

VERGINE

Per voi Vergine, sotto questo transito, si potrebbe citare tranquillamente Giambattista Vico con i suoi corsi e ricorsi storici. Il vostro pianeta Mercurio, con a braccetto una sconsolata Venere, andranno verso le confusionarie onde di Nettuno e in amore tutto sembra diventare ancora più confuso come anche nel dialogo lavorativo. Coraggio, dovrete solo reggere bene gli alti e bassi ed imparare ad avere la pazienza delle onde e andare e venire, e poi ricominciare a fluire.

BILANCIA

Per voi Bilancia, contro il logorio spietato dei pianeti in opposizione sarà utile sapere che, in moto retrogrado, si smorzano un po’, lasciandovi più tempo per decidere e agire. Molti di voi si sentiranno stanchi di soffrire lo stress, essere stanchi e fuori forma: è ora di correre ai ripari e di trovare a forza tempo per voi. Del resto, per la mole di lavoro che dovrete affrontare, potete ben poco rispetto ai tempi che dipendono dagli altri, che non sono ligi come voi…

SCORPIONE

Per voi Scorpione è ora di cure e di riprendere fiato. I due pianeti vi obbligheranno a una routine che sarà però sedante e che percepirete come un rifugio, che vi esenterà per un po’ dagli imprevisti di Urano di cui siete stanchi. Non fissatevi con le giornate amare, lasciate stare, è tempo di regalarsi dei fiori e di farvi di nuovo belli e tonici. Del resto, se non c’è dialogo nella comunicazione amorosa, forse non è la persona giusta…

SAGITTARIO

Vi sembrava troppo bello per essere vero, cari Sagittario? Venere e Mercurio erano finalmente in splendido trigono e adesso dovrete un po’ rimettere in discussione tutto, ma senza esagerare, del resto è solo un moto retrogrado, viene semplicemente un po’ meno la possibilità di andare d’accordo su tutto. Non fate crollare la fortezza dell’attrazione per l’altro, non dilungatevi troppo e cercate nella descrizione di un attimo di essere concisi ,senza dilungarvi noiosamente con il partner.

CAPRICORNO

Non solo in quadratura, ma pure retrogradi, questi due traditori di Venere e Mercurio, penserete voi Capricorno. Ma è un moto retrogrado, meglio se i pianeti smorzano i toni. Non per questo quei non detti o quelle frasi che non vi funzionano saranno meno gravi per il vostro rigorismo formale: non cercate per forza le colpe del rapporto nel partner o nell’idea stessa del rapporto che non riuscite a gestire, esistete solo voi e il partner, e la vostra eccezione alla statistica.

ACQUARIO

Per voi Acquario i transiti in Ariete sono sempre belli e positivi, peccato che si inceppino un po’. Non che siate mendici di amore per adesso, ma certo non sarà semplice capirsi con il partner o farvi capire con gli sguardi. Forse ogni tanto qualcosa va detta, e potete anche concedere alcune sicurezze. Non siate troppo severi nel giudicare la velocità o l’efficienza altrui, in fondo siete voi gli alieni che corrono alla velocità della luce in mezzo alla follia che balla in tutte le cose.

PESCI

Per voi Pesci è tutto davanti agli occhi: i sentimenti e le cose dette, viste nella loro nudità e nella loro fallacia, in taluni casi. Sarà un transito che vi mette nelle condizioni di aver ragione di alcuni sospetti che avevate, in amore e al lavoro, dell’inefficienza di alcuni con cui vi sentite costretti a collaborare. E a chiedervi se è il caso di soprassedere: anche se un forte istinto vi porterebbe a reagire, dolci come siete, tenterete di capire la netta differenza tra il più cieco amore e la più stupida pazienza.