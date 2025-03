Oroscopo della settimana: dal 10 al 16 marzo 2025. Dai moti retrogradi in Ariete alla misteriosa eclissi lunare in Vergine

Una settimana complessa da raccontare, ma le stelle trovano sempre un linguaggio adatto. A caratterizzarla è il moto retrogrado di Mercurio e quello di Venere che, a braccetto, vorranno tuffarsi nel confuso mare di Nettuno, creando maremoti emotivi nei sentimenti e nella comunicazione. La Luna darà spettacoli in Vergine verso il fine settimana, eclissandosi e ammantando di mistero le stelle dell’oroscopo. In questi movimenti planetari ci sarà bisogno di molta chiarezza, sia in amore che nelle relazioni in generale, tanto più che la spettacolare congiunzione del Sole, che tutto vede, e del filosofico e sapiente Saturno saranno imperanti esigendo dai dodici dello zodiaco di chiarire le loro posizioni emotive e pratiche.

ARIETE

Non sarà semplice questa settimana per voi Ariete, sempre chiari e diretti nel convincere interlocutori, affetti e referenti di punti di vista altri in cui credete fermamente. Il vostro carattere zodiacale è sempre descritto dall’oroscopo come l’ariete che si usava nel medioevo per fare breccia tentando di conquistare una città: le stelle vi consigliano di non intestardirvi e di non perdere troppa energia nel tentare di fare vedere a terzi ciò che si ostinano a non vedere. I moti retrogradi di Venere e Mercurio incidono anche sulla comunicazione affettiva: provate a far fare tutto al partner, per una volta! La misteriosa eclissi di Luna piena in Vergine vi fa molto riflettere sulle abitudini del quotidiano, vi convince a prendervi cura della vostra salute e a rivalutare abitudini e lavoro.

TORO

Una splendida settimana per voi Toro! Quanto mai significativi i passaggi planetari che vi metteranno nelle condizioni di dare una bellissima spinta alla vostra vita. Siete il primo segno di terra, e quanto mai in solido accorrerà la congiunzione Saturno-Sole che sembra portare certezze e solidità preziose e congrue: una sensazione di sicurezza oggettiva che tanto desideravate. Mentre il regalo più bello lo farà la pienezza della Luna che si eclissa in Vergine: accende i vostri amori, le passioni e vi fa riflettere sul fatto che i vostri desideri sono cambiati e che, finalmente, adesso siete pronti a vivere molto meglio voi stessi e ciò che desiderate. Ottimo il fine settimana fatto di socialità e di approcci piacevoli al mondo.

GEMELLI

Molto interessante e introspettiva la settimana per voi Gemelli, il vostro pianeta Mercurio si congiunge a Venere che, in moto retrogrado entrambi, si accompagneranno verso il segno zodiacale dei Pesci. Questi moti retrogradi faranno sì che voi Gemelli ripercorriate alcune tappe importanti del vostro percorso, e che analizziate la storia del vostro amore in maniera più analitica. Il cielo è decisamente molto schietto nel dirvi che le idee si faranno confuse e che sogni e miraggi vi rapiranno per via di un Nettuno a cui Mercurio sembra andare incontro. Non c’è nulla di male a sognare un po’ e a reinventare la realtà: una fuga, del resto, ogni tanto fa bene a tutti, a patto di non confondersi troppo.

CANCRO

Per voi Cancro questa settimana inizia dopo l’abbandono della Luna ai vostri gradi. Dopo aver tentato di convincere i familiari o il partner a gestire le cose a modo vostro, forse da lunedì in poi vi convincerete che Marte, ospite nei vostri gradi, con il suo agire diretto, è il mezzo migliore per affrontare ogni tipo di situazione: complici Mercurio e Venere, che tenderanno ad allontanarsi sempre più e a spegnere alcune frequenze di dialogo affettivo, adesso è la volta dell’azione. Magari un po’ silenziosamente e senza troppi proclami, vi troverete ad agire coraggiosamente anche senza il supporto corale che in genere vi motiva e vi rende sicuri del vostro operato. Forse gli astri vi priveranno di qualche appoggio, semplicemente per farvi rendere conto che le vostre risorse interiori sono molto più ampie di quel che pensate.

LEONE

Il vostro astro, il Sole, risulta ancora una volta il migliore alleato per il segno, Leone. L’oroscopo di questa settimana vi vuole indirizzare verso una maggiore concentrazione in ambito lavorativo e carrieristico. Dovrete infatti tenere conto che la disposizione dei pianeti, soprattutto Mercurio e Venere, vi indicano chiaramente che c’è qualcosa da ridiscutere al lavoro: accordi, patti e condizioni non sono quelli che vi soddisfano, potrete forse arrivare a prendere in mano la situazione e gestire al meglio la vostra figura professionale, badando bene di tenere in conto anche i rapporti con i colleghi che sembrano distanti, per adesso. Le stelle di questa settimana vi segnalano anche una maggiore attenzione alle spese che dovrete meglio razionalizzare.

VERGINE

Cari Vergine, cambiare idea in corso d’opera è sempre sinonimo di intelligenza, e voi in questo senso siete tra i più dotati dello zodiaco, con una capacità d’analisi non comune. Questa settimana, secondo l’oroscopo, sarà questa vostra qualità a fare la differenza. Il vostro baluardo planetario, Mercurio, entra in moto retrogrado e migra verso il segno dei Pesci, a voi opposto, abbracciato a Venere e incontro al caotico Nettuno: è l’immagine più chiara a livello planetario, che esplica la vostra consapevolezza verso dubbi e tensioni che ormai non sono solo un sospetto. Fermarsi, chiarire con i referenti lavorativi e prendere nuovi accordi cambiando totalmente strategia sarà proprio la modalità che abbraccerete e che vi porterà fortuna, consapevoli che adesso sarete capaci di evitare pericoli inutili che non volete correre, sia al lavoro che in amore. La pienezza della Luna che si eclissa nel vostro segno è la metafora che, a volte, uscire di scena può regalare la possibilità di rinascere in una forma rinnovata.

BILANCIA

La vostra settimana, cari Bilancia, è molto dominata dal moto retrogrado del vostro baluardo planetario, la bella Venere, che non solo è in opposizione e in esilio in Ariete, ma che abbraccia un Mercurio che perde la sua capacità d’analisi e la rende ancora più confusa e capricciosa, e che insieme vanno incontro alle onde agitate di Nettuno. Molti di voi troveranno inattendibili alcune persone che, con i loro discorsi, promettono soluzioni e migliorie che non sortiscono effetto. In molti casi ci saranno un po’ di ritardi su risposte e accordi lavorativi che aspettavate con trepidazione. Con il partner, attenzione a non creare distanza per via di dialoghi un po’ troppo incentrati sullo stress lavorativo e quasi per niente sull’essenza del sentimento. Sicuramente uno scoglio non può arginare il mare, cantava l’immenso Lucio Battisti, e anche se vorreste un mare calmo in cui navigare, condurrete la vostra nave in porto affidandovi di più al fato e alle stelle, facendo a meno di pedisseque rotte che non risultano ormai più vantaggiose.

SCORPIONE

Per voi Scorpione è una settimana molto movimentata e importante, tra la forza sprigionata dal perfetto trigono Sole-Saturno, e le confuse idee relazionali di Mercurio e Venere. Sicuramente la forza del trigono vi renderà molto forti e sicuri al lavoro, dandovi anche un’idea di solidità che vi mancava e che desideravate abbracciare quanto prima. Mentre le condizioni generali delle vostre relazioni si confondono un po’, per via dei due veloci, ma retrogradi, complici Mercurio e Venere, che potrebbero creare delle interlocuzioni surreali con le persone che avete intorno. Complice anche una Luna che si fa piena e che si eclissa in Vergine, l’esigenza di ritrovare negli amici una natura più armonica si fa forte, e molte cose che credevate essere chiare scoprirete che per alcuni non lo sono affatto. Qualche antico amico vi dirà «Io te l’avevo detto»!

SAGITTARIO

Sarà una settimana molto filosofica per voi Sagittario, visto che proprio il pianeta del pensiero colto, Saturno, si congiunge al Sole e, in una forte quadratura, condensa la necessità per voi di rivedere tutto e di dare significati nuovi alla vostra realtà. I pianeti si fanno confusi, e tendono a farvi valutare con grande fierezza il fatto che promesse e manifestazioni affettive non sempre corrisponderanno ai fatti, e che le esigenze lavorative non andranno più trascurate per avvantaggiare rapporti e situazioni che potrebbero costituire poco più che una perdita di tempo. Il cielo è davvero poco incline a farvi usare la vostra immensa magnanimità, poiché anche l’eclissi della Luna piena in Vergine segnalerà che il lavoro e la solidità della vostra vita non potranno essere più in balia di rapporti sentimentali o distrazioni che a volte inficiano la vostra stabilità. Anche se Venere vi confonde, date valore al vostro istinto, che del resto è fatto nel vostro caso di un maggiore sentimento…

CAPRICORNO

Granitici come sapete essere solo voi Capricorno, nello zodiaco ecco che in questa settimana userete tutto il potere di un Sole Amico che si congiungerà al vostro baluardo planetario, Saturno. Un’invincibile accoppiata in termini di chiarezza, logica e inflessibile volitività. Esigerete chiarezza da tutto e tutti, e darete anche le pagelle a qualcuno, laddove riterrete il caso. Le stelle sono avide per voi di coerenza e di certezza affettiva, poiché non sopportate proprio quei due Mercurio e Venere che si fanno confusi, omissivi e inaffidabili per ciò che riguarda l’onestà dialettica in amore. Sicuramente vedervi così non è una sorpresa, poiché i Capricorno sono normalmente abbastanza rigidi e assolutisti nell’affrontare la realtà: quanto mai in questa settimana, con una stupenda per voi Luna piena in Vergine, che vi renderà molto convinti della necessità di mettere con le spalle al muro alcuni dei vostri interlocutori e chiedere chiarezza.

ACQUARIO

Cari Acquario, pochi comprendono che non solo di Urano siete fatti nelle vostre originali occupazioni, ma anche di un rigorosissimo Saturno all’occorrenza. Sarà proprio il vostro secondo baluardo Saturno che abbracciando la chiarezza del Sole attiverà i vostri lati meccanici e chirurgici nella ricerca di alcune soluzioni che facilitano la vostra realtà. Agendo questa splendida congiunzione nella vostra ideale casa della visione delle cose, e dell’economia, farete di tutto per mettere a posto conti, accordi lavorativi, pareggiare spese, e incrementare i guadagni. Molti di voi si sono resi conto che è arrivato il momento di concludere con alcune realtà che non vi arricchiscono di nulla, e che limitano la vostra voglia di evolvere sempre, e la Luna piena in Vergine vi rivelerà che avete fatto bene a compiere delle scelte importanti e definitive in questo senso. Maggiormente incentrati sul vostro benessere darete a voi stessi la priorità, guarendo da un altruismo fuor di luogo o anacronistico nel contesto. In amore siete tra i pochi che brilleranno in questa settimana complicata.

PESCI

Sarà proprio nei vostri gradi cari Pesci che la splendida congiunzione di Sole e Saturno si compirà regalandovi una potentissima energia. Gli aspetti planetari narrano che siete stati saggi e chiari, e che vi opporrete con delle motivazioni efficaci ed oggettive a certi cambiamenti nei quali non credete molto soprattutto in ambito lavorativo. Le condizioni delle stelle sembrano favorire tantissime aree in cui siete stati “nemo propheta in patria” rispetto alle quali qualcuno dovrà darvi ragione. Non sarete troppo censori, del resto il vostro senso empatico della comprensione vi impedisce di infierire, ma rifletterete a lungo intorno a ciò con cui vi interfacciate, se è il caso o meno di continuare ad investire e se la conduzione id alcune imprese siano a meno vantaggiosa per voi. Saturno e Sole saranno molto esigenti, e la Luna Piena in Vergine non sarà da meno rincarando le dosi e convincendovi che forse è meglio mollare alcune direzioni.