I movimenti dei pianeti nei segni: Mercurio in Ariete scatena le parole taciute

Si prospetta un mese molto movimentato, in cui Mercurio ci stupirà con i suoi movimenti a volte un po’ controversi. Il pianeta della comunicazione e della relazione sociale gioca un ruolo importante nella nostra quotidianità e ci riserva molte sorprese: sarà infatti particolarmente ballerino allorché, lasciato il regno dei Pesci che lo rendeva empatico e a volte malinconico e desideroso di parlare di sentimenti, balza in un focosissimo Ariete, dove diventa esplosivo e meno cauto nell’esprimersi. A metà mese, inizierà il suo moto retrogrado, che lo rimanderà in Pesci congiungendosi a Nettuno e rendendo un po’ nebulosi e confusi dialoghi e relazioni, per poi tornare in Ariete il 30 marzo, data epocale per l’oroscopo, visto che Nettuno si stabilirà in Ariete dando il via ad un nuovo corso zodiacale che ha a che fare con sogni e maree emozionali.

ARIETE

Voi Ariete sentirete immediatamente la presenza del dio dai calzari alati, che vi mette le ali e vi porta a prorompere comunicativamente e a dare voce a sentimenti ed emozioni che sentirete il bisogno di esternare, complice anche la bella Venere insediatasi nel vostro segno. Un nuovo brio sociale e nuove possibilità di relazione, anche se la retrogradazione in Pesci e il suo connubio con Nettuno non sono affatto garanti di chiarezza.

TORO

Per voi Toro, la posizione di Mercurio in Ariete sarà defaticante. L’oroscopo disporrà un calo di tensione, e una rinuncia ai dialoghi belligeranti o fastidiosi. Il vostro quieto vivere ritorna, come anche qualcuno dal passato che vi manda messaggi o mail. Un po’ di pensieri malinconici, ma nulla a confronto del vantaggio di una ritrovata oasi di pace e serenità. L’unico inconveniente è che vi sentirete un po’ a disagio in questa inattività, e cercherete di dialogare con chi avete intorno professionalmente senza peraltro riuscire ad avere risposte tali da far la differenza.

GEMELLI

Mercurio è il pianeta dei Gemelli, e vi farà certo piacere sapere che la quadratura che creava tensione comunicativa per voi è terminata. Scivolando dal fin troppo laconico, per voi, segno dei Pesci, al più esplosivo e coraggioso segno dell’Ariete, il vostro piccolo ma preziosissimo baluardo planetario vi riempie di entusiasmo di voglia di vita e di comunicare. È una posizione un po’ spregiudicata questa nuova di Mercurio, non stupitevi dunque se sentirete il bisogno di esprimervi in maniera originale o inusuale per voi, l’approvazione degli amici sarà un prezioso sostegno.

CANCRO

Per voi Cancro Mercurio entra in quadratura, aspetto di tensione e che mette a dura prova la vostra pazienza. Sarà fondamentale una dose notevole di diplomazia, poiché i pasticci che crea normalmente Mercurio in dissonanza sono molto visibili e palpabili. Potrebbe capitare infatti di non sentirvi capiti, di parlare a fin di bene e di sentirvi fraintesi, di risultare inopportuni in questioni delicate che possono riguardare famiglia e lavoro. Maturate semplicemente che marzo non è il momento adatto per le discussioni, peraltro avete passato tutto il mese scorso a dire la vostra, secondo l’oroscopo può bastare.

LEONE

Mercurio, per voi Leone, è quanto mai felice in trigono dall’Ariete, ma non fatevi illudere troppo! La raccomandazione è quasi mai obbligatoria poiché bisognerà tenere conto del suo moto retrogrado e gestire al meglio ciò che vi vuol dire. Fino a metà mese sarà strepitoso poiché vi porta una ritrovata voglia e capacità comunicativa che servirà a rendervi davvero forti, belli e interessanti come non mai. E vestirvi di carisma è sicuramente una vostra attitudine. Quando però, da metà mese, risulterà retrogrado – ritoccherà il cielo dei Pesci, per abbracciare Nettuno e riportarlo in Ariete il 30 – dovrete essere cauti e attenti a non prendere lucciole per lanterne.

VERGINE

La bella notizia per voi Vergine è che Mercurio esce dall’opposizione che ha determinato una paralisi comunicativa e una tensione relazionale. Scivolando in Ariete infatti si toglie dalla traiettoria di opposizione, vi lascia liberi di esprimervi, di ascoltare e di essere un po’ più sicuri di quanto vi viene garantito. Peraltro vi farà un regalo unico: da bravo messaggero degli dei, andrà a prendere Nettuno in Pesci e lo accompagnerà nel suo nuovo soggiorno in Ariete, segnando così giorno 30 la fine di quei moti ondosi e confusionari che vi hanno complicato la vita negli ultimi 14 anni!

BILANCIA

Per la Bilancia inizia un’opposizione non facile da gestire poiché, da bravi segni d’aria, l’inimicizia del pianeta della comunicazione si fa sentire un po’ di più, togliendovi mezzi e argomenti. L’oroscopo vi indirizza verso una visione delle cose in cui vedervi dall’esterno: accettare qualche critica sarà il risvolto primario di questo Mercurio, che proprio non ci sta a vedervi statici e a subire delle situazioni in cui l’inefficienza degli altri rallenta la vostra traiettoria e distanzia gli obbiettivi. Chiarite prima che potete con relazioni e referenti vari, poiché giorno 30 mercurio dispettoso accompagnerà l’opposizione di Nettuno, che tenderà ad agitare un po’ le acque, creando nebbie confusionarie.

SCORPIONE

Mercurio sparisce dal radar di voi Scorpione, scivolando in Ariete e mettendo una distanza in gradi poco solidale con il vostro segno zodiacale. L’oroscopo vi manda però molti messaggi, tra i quali quello che Mercurio e Nettuno abbandoneranno i trigono positivi che vi garantivano. Le stelle vogliono dirvi, nel loro linguaggio, che è il momento di puntare in alto e guardare alle cose in maniera meno sentimentale e più oggettiva possibile, poiché è arrivata l’ora di concentrarsi su un atteggiamento più austero e che privilegi lavoro e condizioni pratiche.

SAGITTARIO

Che meraviglia per voi Sagittario avere un Mercurio per amico! Lo splendido trigono che stabilisce il pianeta della comunicazione per voi positivisti del Sagittario è splendido e vi riporta di nuovo il sorriso e le relazioni fluide e felici con il prossimo. Fino a metà mese sarà un tripudio, poi il tono si smorzerà poiché inizierà un moto retrogrado che abbasserà il tono, per ripiegare in Pesci, abbracciare Nettuno, uno dei due vostri pianeti consignificanti, e portarlo per voi in un magico aspetto di trigono che vi restituisce sogni, creatività e che farà più bella la vostra realtà!

CAPRICORNO

Mercurio tira un po’ le orecchie a voi Capricorno da questa nuova posizione in Ariete, poiché inizia un rapporto di quadratura e vi fa sentire le tensioni dello stress accumulato, facendovi riflettere sul fatto che è arrivato il tempo di prendervi meglio cura di voi stressi. Molti di voi somatizzeranno un po’ di stress, e soprattutto nella motricità o nello sport potreste manifestare una certa stanchezza, un fuori forma zodiacale gestito da questo pianeta che vi ricorda che non si vive solo di lavoro né di logorio progettuale. Potrete investire meglio il senso di questo transito se solo accetterete di curare un po’ meglio la vostra alimentazione e il vostro corpo, accettando che anche il comfort vuole la sua parte. I dialoghi potrebbero farsi un po’ spinosi, evitate dispute.

ACQUARIO

Per voi Acquario tutto ciò che arriva in Ariete è quanto mai fortunato. La nuova posizione di Mercurio danza allegramente attorno a voi regalandovi amici e dialoghi da troppo tempo sopiti. Vincenti nelle relazioni sociali, e con una fortunatissima configurazione per chiunque lavori nel campo della comunicazione, eccovi pronti ad altre nuove sfide e avventure. La vostra seduttività è alle stelle e, se non bastasse, il simpatico dio dei messaggi farà piovere su di voi una copiosa quantità di assensi e gratifiche. Giorno 30, peraltro, vi riporta amico Nettuno, il pianeta che più amate in termini di estro e fantasia!

PESCI

Per voi Pesci è un Mercurio abbastanza critico, poiché vi metterà davanti ai risultati della vostra comunicazione e delle vostre scelte relazionali. Sembra infatti che l’oroscopo voglia presentarvi il conto di alcune dinamiche che presagivate già non sarebbero andate bene. Seppure fino a giorno 15 sarà un Mercurio pieno di speranza, iniziato il suo moto retrogrado bisognerà purtroppo rivedere la validità di alcune scelte e agire di conseguenza valutando che forse avete peccato di una visione parziale e non di insieme.