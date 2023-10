Per il ristorante Il tiranno di Siracusa arriva la riconferma della forchetta Gambero rosso

Per il ristorante Il tiranno caportigia restaurant di Siracusa, nei giorni scorsi, è arrivata una riconferma importante. Quella della forchetta della guida Gambero rosso 2024 che premia soprattutto l’attenzione per le materie prime e la scelta di acquistarle preferendo produttori locali a chilometro zero. Due delle caratteristiche che contraddistinguono anche lo stile di cucina della chef Valentina Galli de Il tiranno. Arrivata da Milano, la chef ha scelto di restare nel capoluogo aretuseo per educare anche i palati del Sud.

Un equilibrio dinamico tra Settentrione e Meridione che diventa uno stile riconoscibile in ogni piatto. «Credo sia la fusione a tenere insieme tutto – commenta la chef – Siamo entusiasti e contenti di avere ricevuto anche quest’anno la forchetta nella Guida Ristoranti d’Italia 2024 di Gambero Rosso. Anche perché pure la riconferma non era scontata come si può pensare». La chef Valentina Galli, incassato il riconoscimento, pensa già al futuro. «Puntiamo già alla seconda forchetta – afferma – e ci impegneremo per raggiungere risultati sempre maggiori».

