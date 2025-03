È nato il forum del Terzo settore a Catania: «Uno strumento di democrazia partecipativa»

Costituito formalmente questa mattina, per la prima volta, il forum provinciale del Terzo settore di Catania. Un organismo, riconosciuto dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, che rappresenta in

modo unitario le associazioni laiche e cattoliche, le cooperative sociali e tutti i soggetti impegnati nella

tutela degli interessi diffusi. Nel territorio etneo sono 14 le organizzazioni che ne fanno parte. «La sua istituzione rappresenta un importante passo avanti per il riconoscimento e il coordinamento delle realtà che operano nell’ambito del sociale», dicono i componenti del forum che è un organismo previsto dalla normativa vigente con un ruolo di raccordo con le amministrazioni pubbliche.

«Avrà, inoltre, un ruolo attivo nella co-progettazione delle politiche pubbliche e opererà su tutto il territorio provinciale – assicurano – come stimolo e risorsa per le istituzioni locali, mettendo a disposizione competenze consolidate e maturate sul campo». Portavoce del forum provinciale del Terzo settore di Catania è stato eletto Dario Gulisano, suo vice è Luciano Ventura. «L’obiettivo ambizioso – spiega Gulisano – è dare concreta attuazione alla sussidiarietà orizzontale prevista dalla riforma del titolo V della Costituzione. In un contesto in cui il divario tra cittadini e istituzioni appare sempre più marcato – aggiunge il portavoce – il forum si propone come strumento di democrazia partecipativa, colmando quel vuoto di rappresentanza e favorendo il coinvolgimento diretto della società civile nei processi decisionali».

Le organizzazioni promotrici sono Acli, Adas, Adiconsum, Anolf, Anteas Sicilia, Arci, Auser, Comitato Sicilia salesiani per il sociale, compagnia delle opere, Confcooperative Sicilia, Movimento cristiano lavoratori Catania, Unione italiana ciechi e ipovedenti, Uisp, Uneba. I componenti del coordinamento sono: Luciano Ventura (in qualità di vice portavoce), Sergio Vinciprova, Maria Falcone, Giuseppe Buoncuore, Maria Letizia Scandurra, Matteo Domenico Iannitti, Emilio Romano, Vincenzo Calambrogio, Maurizio Ferrara , Alessandro Schinco, Santo Nicosia. Il collegio di garanzia è composto, invece, da Ignazio Maugeri, Piergiuseppe De Luca e Nicolina Gatto. La sede operativa del forum sarà ospitata nella sede delle Acli di Catania (in corso Sicilia 111).