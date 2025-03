Incidente sull’autostrada Siracusa-Gela: due auto hanno investito e ucciso un bovino

Incidente sull’autostrada Siracusa-Gela. All’altezza del chilometro 51.100, in direzione nord, due auto hanno investito e ucciso un bovino: nella prima macchina viaggiavano una donna e sua figlia, nella seconda una donna in stato di gravidanza. Come detto, nello scontro con le due auto il bovino è morto, mentre le tre persone – apparentemente non in gravi condizioni – sono state accompagnate al Pronto soccorso dell’ospedale di Modica, in provincia di Ragusa, con due ambulanze del 118. Sul posto i vigili del fuoco – che hanno messo in sicurezza lo scenario e le auto coinvolte – e la polizia stradale. La circolazione risulta rallentata su una sola corsia dell’autostrada.