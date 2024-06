Catania, appena scarcerato minaccia l’ex compagna: «Ti ficco un coltello in gola»

Uscito dal carcere avrebbe ripreso con le minacce ai genitori e alla ex compagna. A Catania un 27enne è stato arrestato dai carabinieri: le accuse sono maltrattamenti in famiglia, atti persecutori ed estorsione. Uscito dal carcere dopo un periodo di detenzione per reati commessi nei confronti dei suoi genitori, il giovane avrebbe ricominciato a minacciare la madre e il padre di dare fuoco alla loro casa: secondo chi indaga, dietro le minacce ci sarebbe stata la volontà di farsi consegnare dei soldi. Il 27enne avrebbe minacciato anche la sua ex convivente, con la quale ha avuto una figlia, che è ancora piccola.

L’ex compagna del 27enne ha denunciato di avere subìto percosse e maltrattamenti anche in gravidanza. Il giovane, che sarebbe un assuntore di droghe, dopo essere stato scarcerato le avrebbe detto: «Mi prendo un coltello nelle mani e te lo conficco in gola, mi stai facendo scaldare». La madre del 27enne – stanca dei comportamenti del figlio – lo ha denunciato. La donna ha raccontato ai carabinieri che a marzo – quando il figlio è tornato in libertà – ha preteso di tornare a vivere con i genitori, riprendendo anche a minacciarli, a gridare e a chiedere continuamente dei soldi.

Il ragazzo avrebbe anche minacciato di dar fuoco alla casa e in un’occasione avrebbe anche dato fuoco a un paio di pantaloni. In quel caso la madre e il padre gli hanno dato del denaro, così da evitare che compiesse di nuovo cose simili, con il rischio di mettere la loro vita in pericolo. Il 27enne è stato arrestato e ora si trova di nuovo in carcere.