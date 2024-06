Bronte, maltrattamenti in famiglia. «Se lo faccio arrabbiare, lui alza le mani alla mamma»

Avrebbe picchiato la compagna davanti alla figlia. A Bronte, in provincia di Catania, un 29enne è stato arrestato per maltrattamenti nei confronti della compagna, una ragazza di 30 anni. Il giovane avrebbe picchiato la donna anche di fronte alla loro figlia di sei anni. Secondo quanto emerso dalle indagini, dal gennaio scorso il 29enne sarebbe diventato più aggressivo rispetto al passato e in un’occasione avrebbe minacciato di morte la compagna, puntandole un coltello alla gola alla presenza della loro figlia. Questo comportamento avrebbe portato la ragazza a lasciare il giovane e ad abbandonare l’abitazione familiare. A questo punto il 29enne l’avrebbe minacciata di usare contro di lei una pistola con nove proiettili, che lui avrebbe detenuto.

La 30enne, quindi, ha denunciato tutto ai carabinieri, raccontando anche che sarebbe stata presa a calci e a pugni anche durante la gravidanza; la giovane, inoltre, ha raccontato alle forze dell’ordine di aver subìto un tentativo di strangolamento con una cintura e di essere stata costretta dal compagno a ricorrere ai cosmetici per mascherare le ecchimosi. Quando la 30enne ha lasciato il compagno, la bimba avrebbe deciso di non seguire la mamma, restando a casa con il padre. Stando a quello che si apprende dai carabinieri, infatti, la bimba avrebbe detto alla nonna materna: «Io devo andare, perché se lo faccio arrabbiare, lui alza le mani alla mamma!». In casa del 29enne i carabinieri hanno sequestrato due pistole a salve e le relative munizioni. Ora il giovane si trova agli arresti domiciliari con l’obbligo di indossare il braccialetto elettronico.