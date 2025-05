Incidente lungo la provinciale 5, quattro feriti. Intervento dei pompieri di Vittoria e Ragusa

Una squadra dei vigili del fuoco di Ragusa, insieme a quella di Vittoria, è intervenuta per un incidente stradale occorso sulla provinciale 5 (Fontana Volpe). Coinvolti due veicoli. Quattro le persone ferite. Per una di loro, incastrata fra le lamiere, decisivo il lavoro dai vigili del fuoco. Sono stati trasferiti in ospedale dal 118.