Maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale, arrestato un 44enne nel Siracusano

Maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale. Un 44enne di Siracusa è stato arrestato dai carabinieri ed è stato portato nel carcere siracusano Cavadonna. L’uomo è stato riconosciuto colpevole di maltrattamenti in famiglia e di violenza sessuale commessi nel 2014 a Solarino, in provincia di Siracusa, ed è stato condannato a tre anni e dieci mesi di reclusione.