Catania, identificato il 20enne trovato morto in mare vicino piazza Nettuno: indagini in corso

È stato identificato il cadavere del 20enne recuperato nel pomeriggio di ieri, intorno alle 19, nel tratto di mare antistante piazza Nettuno, a Catania. Si tratta di Simone Currò. Il corpo del giovane è stato ritrovato da un equipaggio della Guardia Costiera etnea e successivamente trasferito all’obitorio dell’ospedale Cannizzaro. La presenza del cadavere in acqua sarebbe stata segnalata da una chiamata al numero unico delle emergenze. I contorni della vicenda restano ancora da chiarire. La polizia ha avviato le indagini, coordinate dalla procura, che deciderà se disporre l’autopsia.

Al momento, secondo quanto riferito da alcuni testimoni alle forze dell’ordine, l’ipotesi più accreditata è che il 19enne si trovasse con alcuni amici e si sia tuffato in acqua per recuperare un pallone. Currò, residente a Catania, era molto attivo sui social, in particolare su TikTok, dove condivideva foto e video, spesso ambientati nel tratto di scogliera del lungomare di Ognina. In queste ore, numerosi amici lo stanno ricordando con messaggi di cordoglio.