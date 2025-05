Catania, trovato un cadavere in mare: è di un uomo non ancora identificato

Il corpo senza vita di un uomo è stato recuperato dall’equipaggio di una motovedetta della guardia costiera di Catania nel tratto di mare antistante piazza Nettuno, sul lungomare Ognina. Non è stato possibile accertare le cause del decesso né identificare il cadavere perché non aveva alcun documento. Il corpo è stato trasferito nell’obitorio dell’ospedale Cannizzaro a disposizione della procura che deciderà se fare eseguire l’autopsia.