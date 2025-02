Catania, il presidente del primo municipio saluta la Lega. «Lasciare una segreteria dopo 12 anni è difficile»

«Ho scelto di fare politica per essere quella parte dei cittadini, per una Catania migliore invece di lamentarsi solo, senza metterci la faccia. Davanti a me, la scelta di portare avanti le istanze dei cittadini». Inizia con queste parole un post con il quale Francesco Maurizio Bassini, presidente del primo municipio di Catania, annuncia il suo addio alla Lega e alla segreteria politica del deputato Luca Sammartino. Bassini nel 2023 è stato eletto con il 70,99 per cento dei voti, sostenuto da una coalizione di centro destra.

«Oggi, ricopro un ruolo che mi dà tanto onore – continua nel post – ma anche la responsabilità di non tradire la fiducia di chi ha segnato con una X Bassini sulla scheda elettorale. Da tempo, lamento la mancanza di dialogo tra amministrazione centrale e noi dei Municipi, ma nulla cambia. Lasciare una segreteria dopo dodici anni non è facile, ma necessario per proseguire un percorso di riscatto. Dunque, ho deciso di auto sospendermi dalla Lega, restando comunque un presidente di centro destra, sempre fiducioso in questa amministrazione ma restando comunque il presidente che al primo posto metterà sempre il beneficio della collettività. Invito chi come me, vuole una Catania migliore da lasciare alle prossime generazioni, ad unirsi con questo sognatore». I saluti al Carroccio di Bassini arrivano pochi giorni dopo le dimissioni da assessore alle Attività produttive di Giuseppe Gelsomino. Quest’ultimo ha lasciato anche la Lega parlando di «divergenze politiche» con Sammartino.