Catania, Gelsomino si dimette da assessore e lascia la Lega: «Sammartino è un caro amico, ma abbiamo avuto divergenze politiche»

«Luca è un caro amico, ma abbiamo avuto divergenze politiche su questioni che riguardano Catania». Il Luca a cui fa riferimento Giuseppe Gelsomino – ormai ex assessore della giunta Trantino – è Luca Sammartino, deputato regionale della Lega, ex assessore regionale all’Agricoltura ed ex vicepresidente della Regione; incarichi, gli ultimi due, dai quali si è dimesso quando ha ricevuto un avviso di garanzia nell’ambito dell’indagine Pandora, per la quale è stato rinviato a giudizio. Gelsomino – che nell’amministrazione Trantino si occupava di Attività produttive – dice a MeridioNews che alla base della sua scelta ci sono «motivazioni professionali e politiche». L’ex assessore dice che ci sono state «divergenze con i miei riferimenti politici, per questo ho anche lasciato il partito», cioè la Lega.

Il riferimento politico di cui parla Gelsomino è proprio Luca Sammartino, «che è un caro amico, ma abbiamo avuto divergenze politiche su questioni che riguardano Catania». Evidentemente non cose da poco, se hanno causato le dimissioni da assessore e la fuoriuscita di Gelsomino dalla forza politica nella quale militava. Resta però consigliere comunale, resta nell’ambito del centrodestra – «con il sindaco ci ho parlato: ha il mio pieno supporto» – e per ora andrà «nel gruppo Misto». A stretto giro Gelsomino non sembra intenzionato a iscriversi a nessun altro partito: «Aspettiamo di capire cosa succede, l’importante è lavorare per la città: darò un contributo come consigliere comunale».