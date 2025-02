Esplosione a Catania, da domani lavori per ripristinare il servizio di gas

Da domani, le squadre di Catania Rete Gas saranno al lavoro per provvedere a ripristinare il servizio di gas metano nei quartieri di Trappeto Sud e San Nullo di Catania. Zone in cui il servizio era stato sospeso a causa dell’esplosione a San Giovanni Galermo, dovuta a una fuga di gas, avvenuta il pomeriggio del 21 gennaio. L’annuncio, tanto atteso soprattutto dai residenti, è arrivato dal presidente di Catania Rete Gas Gianfranco Todaro: «Vaste zone con migliaia di utenti. Di volta in volta, informeremo la cittadinanza sulle vie interessate dai lavori». Interventi per cui sarà impiegato anche personale di ditte esterne e che dovrebbero garantire il ripristino del servizio già nei giorni seguenti.