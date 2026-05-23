Catania, fugge all’alt e investe un vigile: 21enne arrestato

Durante un controllo in via Cavaliere, nel quartiere Picanello a Catania, un motociclista senza casco non si è fermato all’alt della polizia Locale. Nel tentativo di sottrarsi al controllo, il giovane ha investito un agente, provocandogli traumi. Subito dopo si è dato alla fuga per le strade cittadine, anche contromano, mettendo a rischio la sicurezza stradale.

Le indagini e l’identificazione

Grazie alle immagini della videosorveglianza e al lavoro degli operatori della municipale, il 21enne è stato successivamente identificato. Nella notte, assistito da un legale, si è presentato spontaneamente al comando della polizia Locale, dove ha ammesso le proprie responsabilità.

Arresto e sequestro del mezzo

Il giovane è stato arrestato con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale, fuga pericolosa e lesioni personali. Su disposizione dell’autorità giudiziaria è stato posto agli arresti domiciliari, mentre la moto è stata sottoposta a sequestro amministrativo. L’agente investito ha riportato traumi non gravi.