Palermo, controlli allo Zen 1 e Zen 2: droga, armi, allacci abusivi e violazioni alimentari

24/05/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Ancora controlli dei carabinieri nei quartieri Zen 1 e Zen 2: il bilancio è di diversi arresti e denunce per spaccio, armi, furto aggravato di energia elettrica e violazioni in materia di sicurezza alimentare. Una perquisizione delle aree condominiali di via Agesia di Siracusa ha portato all’arresto in flagranza di un 33enne palermitano, già con precedenti. Tovato in possesso di 68 dosi di hashish e 43 di cocaina. Oltre a più di 3.600 euro in contanti. Tra i nascondigli usati dall’uomo, anche una casetta giocattolo per bambini e il vano motore di un’auto abbandonata, con diversi pezzi mancanti. Segnalati alla prefettura anche tre assuntori.

Le armi trovate dai carabinieri

A casa di un 28enne, anche lui già noto alle forze dell’ordine, è stata trovata una pistola clandestina, così come nell’abitazione di un 63enne il sequestro – e la seguente denuncia – è scattato per una pistola scacciacani senza tappo rosso. Momenti di tensione durante i controlli, quando un 22enne – trovato in possesso di una piccola quantità di hashish – ha cercato di sottrarsi con minacce e insulti ai militari.

Gli altri controlli

Sul fronte degli allacci abusivi all’energia elettrica una 53enne è stata denunciata. Mentre in due negozi in via Gino Zappa sono state riscontrate gravi carenze igieniche e irregolarità nello stoccaggio degli alimenti. Con una 35enne e un 37enne sanzionati per 8mila euro, oltre al sequestro di più di un quintale di carne e diversi chili di prodotti caseari non conformi. Multe anche su strada, con circa 40 sanzioni per violazioni al Codice della Strada. Tra cui guida senza patente e mancata assicurazione, che hanno portato al fermo amministrativo di 11 mezzi, per un totale di circa 27mila euro.

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