Catania, esplosione per fuga di gas: crolla una palazzina di due piani. Almeno sette feriti e un disperso

foto di Claudia Campese

Una palazzina di due piani sarebbe crollata nell’esplosione per una fuga di gas che si è verificata, intorno alla 19 di oggi pomeriggio, in via Galermo a Catania. Un boato che è stato avvertito non solo in tutta la zona di San Giovanni Galermo, dopo che un forte odore di gas aveva invaso l’aria. Secondo quanto si apprende, sette persone sono rimaste ferite: una è stata trasferita in codice rosso all’ospedale Cannizzaro di Catania, mentre altre tre sono state portate al Policlinico. Intanto si sta provvedendo a fare evacuare le persone in un raggio di circa 400 metri dal punto in cui è avvenuta l’esplosione che ha provocato il crollo. «Quando abbiamo sentito il boato – dichiara un residente della zona a MeridioNews – ci è sembrato che si trattasse del terremoto».

Sul posto erano già presenti due squadre dell’azienda del gas per ricercare l’origine della perdita. Poi sono arrivati i vigili del fuoco che stanno attivando tutte le risorse speciali necessarie e disponibili in Regione. Tra queste anche le squadre di ricerca e soccorso Usar (Urban search and rescue) e cinofili. L’esplosione è avvenuta in un pezzo di strada che era già chiusa al traffico. In via Galermo stanno arrivando anche diverse ambulanze. Le forze dell’ordine stanno circondando la zona e chiudendo le strade, sia dal lato di viale Adriatico che dal lato della circonvallazione di Catania verso via Galermo.

Sul posto intanto sono arrivati anche i tecnici di Enel gas e dell’Asec. Nell’esplosione sono rimaste coinvolte almeno pure due automobili.

In aggiornamento