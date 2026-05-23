La Regione Siciliana mette in campo risorse straordinarie per liberare le strade dai rifiuti. Con l’avviso Sicilia Pulita, pubblicato dall’assessorato regionale all’Energia e ai servizi di pubblica utilità, vengono stanziati 4 milioni di euro destinati a Comuni, Liberi Consorzi e Città metropolitane. L’obiettivo è la rimozione dei rifiuti abbandonati lungo le strade extraurbane e la riqualificazione delle principali arterie provinciali.

Gli interventi previsti

Le somme saranno erogate come contributi a fondo perduto e serviranno a finanziare operazioni di pulizia e ripristino del decoro ambientale nelle aree più esposte all’abbandono illecito di rifiuti. Un intervento che punta a migliorare l’immagine delle strade siciliane, considerate un biglietto da visita per residenti e visitatori.

Le parole della Regione

«Le strade della Sicilia sono il primo biglietto da visita della nostra regione», ha dichiarato l’assessore Colianni, sottolineando come la misura sia pensata per supportare gli enti locali in difficoltà economica. «Ancora una volta il governo Schifani è al fianco dei Comuni», ha aggiunto, evidenziando l’obiettivo di rendere più sostenibile la gestione del territorio.