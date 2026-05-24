Catania, sequestrata palestra a Cibali: trovati anabolizzanti in frigo

Non solo il sequestro di una palestra, nel quartiere Cibali, per la presenza di anabolizzanti. I controlli in cinque attività commerciali a Catania si concludono con 11 contestazioni amministrative per oltre 5.400 euro. Tra occupazione abusiva di suolo pubblico e assenza della licenza per la vendita di alcolici. Oltre ai controlli su strada nelle zone di via Acquicella, via VI aprile e corso Dei Martiri. In tutto sono state identificate 178 persone, di cui 40 già note, e controllati 69 veicoli, tra auto e moto. Riscontrando alcuni casi di mancanza di documenti di circolazione, revisione e assicuazione. In un caso in particolare, i poliziotti hanno proceduto con una denuncia.

Gli anabolizzanti in palestra

Si tratta di una palestra nella zona di Cibali, dove sono stati trovati diversi flaconi di sostanze anabolizzanti, nascosti in un frigorifero. Il titolare della struttura sportiva è stato denunciato e la palestra sottoposta a sequestro preventivo.