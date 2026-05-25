Ultime ore di voto nei 71 Comuni della Sicilia coinvolti nelle elezioni Comunali 2026: chiusi i seggi alle 15, inizierà lo spoglio delle schede. Che MeridioNews seguirà con aggiornamenti in diretta dai principali Comuni. Dove l’unione non l’ha fatta da padrona negli schieramenti e, spesso, si è preferito andare in ordine sparso. In particolare nel centrodestra. Strategia che, stando ai primi dati di affluenza su ieri, sembra non aver spinto gli astensionisti alle urne. Alle 23 di ieri hanno votato il 45,95 per cento degli aventi diritto. Poco meno delle Amministrative dello scorso anno, senza capoluoghi alle urne. E contro il 51,26 per cento del 2022, quando al voto – durato però un solo giorno – sono andate città come Palermo e Messina. Maglia nera è l’entroterra, con le province di Caltanissetta ed Enna che non raggiungono il 40 per cento. Mentre si avvicina al 50 per cento la provincia di Trapani.

Le tante divisioni all’interno del centrodestra

Tra gli esempi di divisione c’è Agrigento, dove il centrodestra si è spaccato sulle posizioni dell’ex assessore regionale Luigi Gentile e la candidatura di Gerlando Alonge. Nella città dei templi si guarda con estrema curiosità alla corsa di Michele Sodano, candidato di sintesi progressista già di per sé: ex parlamentare del Movimento cinque stelle e oggi esponente di ControCorrente, corre per la poltrona di sindaco con l’appoggio anche del Pd.

Da Agrigento a Bronte, anche nella città del pistacchio il centrodestra non ha trovato l’accordo. Forza Italia ed Mpa appoggiano Giuseppe Castiglione, parlamentare e genero del sindaco uscente Pino Firrarello, mentre Lega e Fratelli d’Italia puntano su Giovanna Caruso. Schema identico a San Giovanni La Punta con azzurri e autonomisti che puntano su Mario Brancato, mentre Carroccio e patrioti hanno scelto Santo Trovato. Anche in questo Comune si guarda con interesse al risultato del movimento ControCorrente di Ismaele La Vardera che, insieme al M5s, appoggia la candidata Antonella Riccobene.

Cateno De Luca e la scommessa Messina con vista 2027

Messina e diversi Comuni della provincia saranno la cartina al tornasole di Sud chiama Nord, il movimento di Cateno De Luca che, alle prossime Regionali, potrebbe essere l’ago della bilancia delle coalizioni. Nella città peloritana il centrodestra ha scelto Marcello Scurria, con l’appoggio della sottosegretaria di Forza Italia Matilde Siracusano. Il centrosinistra ci prova con Antonella Russo. E poi c’è il sindaco uscente Federico Basile, dimessosi a inizio 2026, portando i messinesi alle urne in anticipo. Pura strategia politica: l’eventuale conferma di Basile darebbe, infatti, una notevole forza contrattuale a De Luca e al suo movimento ai tavoli di centrodestra e centrosinistra. Uno scenario di pura fluidità politica, se si pensa che De Luca ad Agrigento è stato invece indicato come assessore da Gentile in caso di vittoria. Altri Comuni da tenere sotto osservazione per De Luca sono Barcellona Pozzo di Gotto e Carini, in provincia di Palermo.

Il Pd tra simboli negati e malumori al suo interno

L’altro capoluogo di provincia in cui si vota è Enna. Tradizionale roccaforte rossa dove si è consumata una dura lotta tra le fila del Pd. La segreteria nazionale del partito ha negato l’utilizzo del simbolo alle elezioni comunali all’ex senatore 75enne Mirello Crisafulli. Il candidato sindaco, tuttavia, beneficia comunque dell’appoggio dei dem locali, indicando addirittura come suoi assessori il deputato regionale Fabio Venezia e la parlamentare nazionale Maria Stefania Marino. Non è mancata la tensione nemmeno a Randazzo. In questo Comune della provincia etnea, tre candidati a sindaco su cinque sono finiti nella lista degli impresentabili della commissione parlamentare antimafia. I malumori in un pezzo del mondo dem etneo si sono concentrati sul nome di Gianluca Anzalone, ex vicesindaco prima dello scioglimento per mafia del municipio. Anzalone si presenta con una lista civica, ma beneficia dell’appoggio del segretario regionale del Pd Anthony Barbagallo.