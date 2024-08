Catania, droga durante le serate alla Playa. Arrestati tre pusher con dosi di cocaina, hashish e anfetamine

Spacciavano droga durante le serate musicali organizzate all’interno di lidi e discoteche alla Playa di Catania. Si tratta di tre pusher che sono stati arrestati dai carabinieri della compagnia Fontanarossa. Sono un un 52enne e un 37enne di Misterbianco, entrambi pregiudicati per reati inerenti agli stupefacenti, e un 23enne di Vittoria incensurato. I militari hanno approfittato di un importante evento, organizzato da un lido, decidendo di predisporre un articolato servizio di osservazione all’interno del locale. Così non sono sfuggiti i movimenti sospetti dei tre soggetti, intenti a consegnare bustine in cambio di denaro. Uno dei tre pusher – il 37enne – avrebbe fatto da cassiere.

Il 52enne è stato trovato con 9 dosi di cocaina, dentro una borsetta, 36 grammi di anfetamina suddivisa in 73 dosi e ancora, 23 grammi di cocaina suddivisa il 87 dosi e, nella tasca dei pantaloni, anche 370 euro in contanti, provento dell’attività illecita. Il 37enne è stato rintracciato in bagno mentre cercava di disfarsi di 725 euro in contanti che custodiva dentro il portafogli. Nello stesso frangente la terza squadra di carabinieri, è riuscita a trovare tra la folla il 23enne che, fermato, è stato subito accompagnato all’esterno del locale. Anche per lui è scattata la perquisizione che ha permesso di recuperare circa 11 grammi di marijuana, quasi 11 grammi di hashish e 360 euro. I tre pusher sono stati arresati e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria che ne ha convalidato l’arresto.