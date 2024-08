Catania: droga, cartucce e un silenziatore. Sequestri della polizia in via Cordai

Droga all’interno di un’abitazione di via Cordai, nel quartiere San Cristoforo, a Catania. A scoprirla sono stati i poliziotti con il decisivo contributo del cane Ares. Nei guai è finito un pregiudicato di 22 anni. All’interno dello stabile gli agenti hanno trovato e sequestrato 16,50 grammi di marijuana. Durante la perquisizione è stato rinvenuto anche un silenziatore per pistola automatica in materiale metallico e un impianto di video sorveglianza, che consentiva di monitorare l’esterno dell’abitazione, verificando l’eventuale presenza delle forze dell’ordine.

L’uomo è stato arrestato per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di parti di arma. Il magistrato di turno ha disposto di condurre l’arrestato presso la casa circondariale piazza Lanza con l’arresto che è stato convalidato. Sempre lungo la via Cordai è stata effettuata un’ulteriore perquisizione domiciliare presso l’abitazione di un altro pregiudicato ventitreenne, all’esito della quale sono state rinvenute e sequestrate 28 cartucce calibro 12 per fucile, illegalmente detenute dall’uomo. L’uomo è stato accompagnato negli uffici di polizia e denunciato in stato di libertà per detenzione abusiva di munizionamento.