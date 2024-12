Catania, i dettagli sul concerto di Capodanno in piazza Duomo: le aree di sosta e gli orari dei mezzi pubblici

Il Comune di Catania ha diffuso una nota con la quale fornisce alcuni dettagli utili sul concerto di Capodanno, che sarà trasmetto in diretta su Canale 5, e sugli orari del trasporto pubblico locale. «L’amministrazione comunale – dice la nota – ha predisposto un piano di interventi per fronteggiare il prevedibile grande afflusso di persone che vorranno assistere al concerto. Per disposizione degli organi di sicurezza preposti, con il coordinamento del prefetto e del questore, l’ingresso a piazza Duomo verrà contingentato a 7800 persone. Due maxi-schermo con video-audio live del concerto verranno sistemati in piazza Università, dove entreranno al massimo 8000 persone».

«L’amministrazione comunale – continua la nota – d’intesa con Amts e Fce», che a Catania gestiscono l’una gli autobus urbani e la sosta, l’altra la metropolitana, «ha anche varato un piano di aree di sosta nei pressi del centro storico: in via Maddem, Corso Sicilia, piazza Borsellino, Plebiscito (collegato dall’autobus 504R fino alle 3 di notte) e con i parcheggi scambiatori: Nesima (collegato con metro e con l’autobus 421), Due Obelischi (collegato con l’autobus BRT1), Sanzio (collegato con l’autobus BRT5)». Nella nota si legge anche che l’ultima corsa dei bus Amts sarà alle «ore 2.30», con «ritirata servizio ore 4». L’amministrazione comunale fa sapere anche che «su specifica richiesta del sindaco Trantino la metropolitana rimarrà aperta fino alle 3 del mattino». Nel frattempo in piazza Duomo sono in corso i lavori di montaggio del palco. Durante il concerto, che sarà presentato da Federica Panicucci e da Fabio Rovazzi, si esibiranno Orietta Berti, Gigi D’Alessio, Paola e Chiara, Umberto Tozzi, Baby K e i talenti della scuola di Amici.