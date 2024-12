Capodanno a Catania su Canale 5, sul palco anche Orietta Berti e Gigi D’Alessio

Pagina Facebook Orietta Berti

Orietta Berti e Gigi D’Alessio. Saranno loro i nomi di punta tra gli artisti che il 31 dicembre si esibiranno durante Capodanno in musica. L’evento, organizzato da Mediaset, sarà trasmesso in diretta su Canale 5 da piazza Duomo, a Catania. Il concerto sarà condotto da Federica Panicucci e Fabio Rovazzi e prenderà il via al termine del tradizionale discorso tv del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Tra gli artisti anche Paola e Chiara, Umberto Tozzi, Baby K e i talenti della scuola di Amici. La serata sarà trasmessa in simulcast sulle frequenze di Radio 105, R101, Radio Monte Carlo e Radio Subasio. La regia sarà affidata a Luigi Antonini. La partecipazione da parte del pubblico è gratuita fino al raggiungimento del numero stabilito dagli organi preposti alla sicurezza. L’evento realizzato e promosso dalla Regione Siciliana costerà circa 2 milioni di euro.