La vergogna dell’autostrada Palermo-Catania. Schifani scrive ad Anas. «Cantieri senza operai»

Quarantacinque cantieri e quasi nessun operaio a lavoro. La vergogna dell’autostrada A19 Palermo-Catania è finita al centro di una lettera scritta dal presidente della Regione Renato Schifani. La nota, secondo quanto comunicato dall’ufficio stampa di palazzo d’Orleans, è stata inviata ieri all’amministratore di Anas Aldo Isi e, per conoscenza, al ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. «Un preoccupante stato di abbandono e di degrado – si legge nella nota – che dimostra una grave incuria nella gestione della manutenzione dell’infrastruttura».

Il governatore contesta anche la proposta di interventi fatta dalla società alla Regione che «appare, purtroppo, incerta e insufficiente almeno sotto il profilo della tempistica». Per il presidente Schifani, «risulta improcrastinabile l’adozione di ogni misura utile a effettuare e completare, nel più breve tempo possibile, tutti i lavori necessari a restituire sicurezza e decoro a questa arteria, così strategica per la viabilità regionale». A seguito della nota inviata da Schifani, l’Anas ha provveduto a convocare per il prossimo 8 marzo il dirigente generale del dipartimento regionale delle Infrastrutture, Salvo Lizzio.