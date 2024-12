Caltanissetta, il 64enne Angelo Polizzi è stato arrestato per l’omicidio di suo fratello 77enne Ignazio

Immagine generata con Intelligenza artificiale

A uccidere Ignazio Polizzi sarebbe stato suo fratello. Stamattina a Caltanissetta il 64enne Angelo Polizzi è stato arrestato e portato in carcere dalla polizia: l’accusa è omicidio aggravato dal rapporto di coabitazione e dal vincolo di parentela con la vittima. La mattina del 21 novembre il 77enne Ignazio Polizzi venne trovato dentro casa sua, in via Lunetta a Caltanissetta, riverso per terra e con profonde ferite alla testa. Nell’appartamento – dove l’anziano viveva con suo fratello – le forze dell’ordine hanno trovato anche un secchio di acqua misto a sangue, con all’interno una spugna: probabilmente c’era stato un tentativo di pulire una parte del pavimento. Angelo Polizzi aveva raccontato a chi indaga che il fratello era caduto improvvisamente e aveva iniziato a battersi violentemente la testa a terra fino a togliersi la vita, nonostante i suoi tentativi di bloccarlo. Questa versione, però, non aveva convinto le forze dell’ordine.

I risultati dell’autopsia e alcune testimonianze hanno permesso di ricostruire quanto sarebbe realmente accaduto quella mattina. Pare che tra i due fratelli sarebbe scoppiata l’ennesima lite – sin dall’inizio Angelo Polizzi aveva detto a chi indaga che con il fratello c’erano frequenti litigi – al culmine della quale Angelo avrebbe aggredito Ignazio, mettendosi sopra l’uomo e sbattendogli ripetutamente la testa sul pavimento fino a ucciderlo. Poi avrebbe cercato di nascondere l’omicidio, pulendo il sangue dal pavimento e chiamando i soccorsi. Ora Angelo Polizzi si trova nel carcere di Caltanissetta.