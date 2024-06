Palermo, aggredisce il vicino di casa a colpi di zappa: arrestato 27enne

Foto di Tim Foster su Unsplash

Dopo l’ennesima discussione lo avrebbe aggredito a colpi di zappa. A Palermo un 27enne è stato arrestato dai carabinieri per tentato omicidio. A inizio aprile, nella zona di via Umberto Maddalena, avrebbe aggredito alle spalle un 54enne suo vicino di casa. Da quello che si apprende, i due avevano già avuto numerose e accese discussioni; in questo caso il diverbio sarebbe nato per un saluto che il 54enne non avrebbe rivolto al giovane. Mentre l’uomo stava andando via, il ragazzo lo avrebbe aggredito alle spalle, colpendolo con una zappa brutalmente e ripetutamente, alla testa e sul resto del corpo.

L’uomo è stato trasportato con gravissime ferite alla testa e agli arti all’ospedale palermitano Ingrassia, nel quale è stato ricoverato in prognosi riservata e sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Il 27enne è stato arrestato e portato nel carcere Lorusso Pagliarelli di Palermo.