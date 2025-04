Oroscopo del mese: maggio 2025. Fioriscono le rose e si accendono le stelle

In arrivo maggio e la sua speranza primaverile, stabile e paciosa come quella del segno del Toro, protagonista di questo mese. I movimenti del cielo saranno abbastanza stabili e prevedibili, un mese in cui la ricerca del benessere sarà l’obbiettivo dei dodici dello zodiaco. In particolare i segni di Terra, Toro, Vergine e Capricorno godranno di un ritrovato benessere, ottimo anche per Cancro e Pesci, mediamente sereno per gli altri.

ARIETE

Per gli Ariete, maggio è il mese della concretezza: tutto assumerà una visione lucida e chiara, le valutazioni si faranno oggettive e molti di voi metteranno a fuoco obbiettivi e traguardi da raggiungere.

Amore – Le relazioni prendono una piega più oggettiva, anche perché la bella Venere passerà in Toro, esigendo risposte e prese di posizione, visto che le piacevolezze che ha portato nel vostro segno vi hanno fatto perdere la testa. E, complice Marte in Leone, vi hanno trasportato nel vostro territorio preferito, quello delle passioni esplosive e sragionate. Complice anche un Mercurio molto meno loquace, ma più tangibile, il dialogo riprenderà chiarendo con il partner le condizioni. Per i single, si presenta la possibilità di scegliere persone concrete e affidabili.

Lavoro – La vicinanza di Saturno, pianeta del lavoro, che presto balzerà nel vostro segno, comincia a farsi sentire, e voi Ariete siete sempre più vicini alla concretizzazione di un progetto molto importante, ambizioso e carrieristicamente gratificante. Le stelle vi faranno incontrare una persona importante che è interessata a voi e alla vostre capacità, con la quale potrete sviluppare un progetto di lavoro.

TORO

Maggio è il mese del Toro, con le sue aspettative di felicità, le sue rose ad allietarvi, il cuore della primavera pulsante che tanto somiglia alla vostra voglia di sbocciare nel benessere e nella paciosa tranquillità. Voglia di semplificazione e di sintesi positiva saranno i traini ideali di questo periodo.

Amore – Maggio 2025 sarà per voi un periodo di recupero di dialogo e intesa con il partner. Forse molti di voi si sentono provati e decisamente stanchi di tantissime ingerenze nel rapporto a due, che hanno messo alla prova le motivazioni di entrambi i partner. Ed è proprio da una ritrovata voglia di intesa e di rimozione degli ostacoli che partirete per ritrovare la complicità e il tempo da dedicare alla coppia, che rivela la grande forza del rapporto, che spesso per lo stress sottovalutate.

Lavoro – Concreti ed oggettivi come siete, stabilirete un piano di azione: avete voglia di sistemare un po’ tutto, ridimensionare le spese e decidere che cosa fare delle vostre risorse finanziarie, che sembrano adesso mettervi nelle condizioni di investire. Qualora aveste un lavoro da dipendente, sarà utile chiarire i termini contrattuali con i referenti e proporre adeguamenti e aumenti, poiché da un po’ vi sobbarcate più del vostro lavoro e responsabilità non sempre vostre. Imponetevi e fatevi rispettare.

GEMELLI

Cari Gemelli, è arrivato il vostro momento: maggio è il mese della finalizzazione degli obbiettivi, degli sforzi e delle risorse. Il cielo è assolutamente pieno di possibilità per voi che siete stanchi di adattarvi a vicissitudini a getto continuo, e vi regala direzioni nuove verso le quali incanalare le vostre energie, e riconoscimenti felici del vostro operato. Molti di voi ritroveranno se stessi e la loro centratura.

Amore – Da ora in poi sarà in amore una questione di significati, di investimenti sensati, concreti e di riscoperta della dimensione a due. Molti ritroveranno l’intesa con il partner e faranno meno gli individualisti. I single, invece, avranno modo di fare scelte nuove, diverse dal solito, che abbracciano una possibilità amatoria più centrata sul puro sentimento e sulla diversità del partner, che stavolta sarà fuori dagli schemi.

Lavoro – Dopo tanta attesa e grandi cambiamenti, ecco che il cielo di maggio vi permetterà di sperimentare le direzioni nuove che avete intrapreso. Seppur con qualche incertezza, i nuovi campi a cui vi state rivolgendo si faranno spazi di esercizio nuovo e più sereno, dove ritroverete la vostra creatività e, piano piano, rinascerete con grande disinvoltura.

CANCRO

Per i Cancro, maggio rappresenterà una possibilità di fare qualcosa per sé stessi. Stanchi e provati da tanto fare i salti mortali per comprendere le ragioni di tutti, e far quadrare il bilancio della coppia con quello familiare, in termini di interessi affettivi e di concretezza. Un po’ strattonati da doveri e sentimenti, ecco che adesso ritroverete la vostra dolcezza interiore e penserete a voi stessi in una chiave meno subordinata e più autocentrata.

Amore – In amore volete solo essere visti, per ciò che siete e per quanto amate, e vedere riconosciuto il vostro valore interiore. Chi di voi è in coppia amerà questa volta lasciarsi amare, e avere dal partner delle rassicurazioni, coccole e attenzioni. Mentre chi di voi è single prenderà la decisione di non seguire direzioni poco produttive e di ridimensionare tempo e attenzione: sentirete, infatti, il bisogno di essere cercati e corteggiati.

Lavoro – Non vi tirate certo indietro con il lavoro, ma stavolta avete deciso di cambiare qualcosa: non in termini di quantità, ma in qualità. Ottimizzare tempi e risorse, limare le imperfezioni, distribuire bene i compiti e gestire al meglio le competenze vostre e dei vostri colleghi o collaboratori saranno le direttive che avrete in mente per il mese di maggio. Che, a sorpresa, porta anche trasferte e piccoli spostamenti piacevoli che vi aiuteranno a prendere una boccata d’aria e a conoscere situazioni diverse e interessanti.

LEONE

Per voi Leone, maggio è un po’ complicato, poiché il vostro astro, il Sole, sarà in quadratura per quasi tutto il mese. Questo vi riporterà a rivedere molti elementi del vostro percorso, vi farà sentire la nostalgia delle vecchie glorie e vi spingerà ancora una volta a cercare di ritornare in pista, con la forza e la verve tipiche dei vostri entusiasmi solari.

Amore – La parola d’ordine è recupero: poiché la prima parte del mese sarà ancora un po’ complicata, data la pesante presenza di Marte nei vostri gradi, opposta a Plutone in Acquario, che vi riempie di incertezze e sospetti, sarà opportuno nella seconda parte dare a Marte il significato di passione e cominciare dall’intimità per ricostruire un’intesa con il partner molto valida ed efficiente.

Lavoro – Il lavoro sarà una sfida molto importante, poiché con Marte nel segno dovrete concentrarvi su obbiettivi e tante esigenze, a volte anche imposte dai vostri referenti lavorativi. Anche in questo campo vorreste un po’ tornare indietro nel tempo, quando ruoli e mansioni erano più gratificanti. Non dovrete fare altro che prendere le cose per il verso giusto e favorire la vostra voglia di sana ambizione, per ricreare condizioni di successo.

VERGINE

Finalmente un mese bello e positivo per voi Vergine, che venite fuori da stress assolutamente pressanti e da condizioni generali davvero al limite della sopportazione. Maggio vi porta la forza del Sole in trigono, corroborante più che mai, la dolcezza di Venere e una ritrovata serenità comunicativa con Mercurio. Tirate un bel sospiro di sollievo.

Amore – Finalmente in amore potete essere più rilassati, non studiare il partner come fosse un potenziale nemico, abbassare la guardia e vivere serenamente la dinamica di coppia: fare cose insieme e fidarsi delle coccole e degli abbracci. Riprendono i dialoghi e, anche se Marte ancora non si palesa, ecco che potrete vivere più di tenerezza che non di passioni.

Lavoro – Per voi è forse l’area che più di tutto bramavate si potesse rasserenare, poiché arrivate a maggio esausti e pieni di stress. Dopo funamboliche prese di posizione, accordi e mediazioni non sempre rispettati, ecco che adesso torna il sereno anche in questo angolo del vostro cielo, che sembra decisamente più clemente e meno funestato dall’imprecisione altrui. Vi potrete, inoltre, permettere di pensare a qualche collaborazione con altri posti lontani che vi danno suggestioni positive.

BILANCIA

Maggio, per voi Bilancia, sarà un mese molto filosofico, di ripresa interiore e, a volte, pratica. Avete decisamente imparato dagli errori e, reduci da tanti cambiamenti, adesso volete affrontare le cose in maniera diversa. Coscienti dei limiti e focalizzando l’attenzione su ciò che manca e che vi serve veramente.

Amore – L’amore è principalmente fatto di presenza e voi Bilancia, che siete un segno di Venere, lo sapete benissimo. Ecco, quindi, il mese giusto per chiedere al partner maggiore tempo e presenza e gestire al meglio la vostra vita di coppia. Per chi è in coppia, il desiderio più grande è quello di sentirvi spalleggiati e supportati dal partner. Per chi è single sarà utile confrontarsi sui bisogni che sentite di avere e su come soddisfarli in maniera davvero significativa, visto che di direzioni improduttive ne avete abbastanza.

Lavoro – A lavoro si palesano i risultati: alcuni belli, altri meno. C’è bisogno di incrementare e rendersi conto di quanto il gioco, in alcuni impieghi, valga la candela. Molti di voi arriveranno alla conclusione che le cose andranno valutate con oggettività e non con i sentimenti. Alcuni piccoli miglioramenti economici sembrano profilarsi all’orizzonte, sfruttate bene le possibilità.

SCORPIONE

Maggio è il mese in cui il Sole si oppone al vostro segno zodiacale: non è mai troppo semplice per voi, ma ha la capacità di tirare fuori una delle vostre caratteristiche principali, ovvero quella di sapervi muovere in sordina e di riuscire a stupire tutti. Tattica e strategia vi potranno fare ottenere dei risultati brillanti soprattutto al lavoro, al netto di una certa fatica…

Amore – I pianeti vi obbligheranno a riconsiderare la dinamica di coppia, e vi metteranno nelle condizioni di dover per forza pensare al vostro rapporto in maniera nuova e diversa, ritrattando le condizioni e gestendo una nuova possibilità di impresa. Quando Venere è in opposizione, e anche il Sole, si corre il rischio di non vedere bene espressa la propria identità amatoria, e tenderete a fare luce su quella: vorrete, in soldoni, molta più attenzione da parte del partner, mentre chi è single sarà più abile a individuare l’eventuale non idoneità di chi incontrerete, in maniera istantanea.

Lavoro – Questo è forse l’argomento più interessante del mese per voi Scorpione, visto che faticando e producendo molto vi siete resi indispensabili. Potreste sapientemente sfruttare il momento per assurgere a una posizione molto più vantaggiosa e gratificante: ricordate che, questo mese, più produrrete, maggiori saranno le possibilità di successo.

SAGITTARIO

Maggio alquanto singolare per voi Sagittario, che siete il segno dell’istinto e dei viaggi, della generosità e dell’ottimismo. Troverete, infatti, prioritario in questo periodo sistemare un po’ la vostra vita, riprendere alcune abitudini, gestire le faccende del cuore in maniera serena e metodica, e procedere senza fretta nella vostra quotidianità, curando anche fisico e benessere.

Amore – In amore sembrate avere voglia di semplicità, di gestire le cose in due con massima calma, senza programmi né fatti epici. Volete riscoprire semplicemente le abitudini con il partner e cercare di stare tranquilli, senza troppo farvi aggredire dagli stress esterni. La cura della casa e dell’ambiente sarà un progetto sinergico per le coppie, mentre i single conosceranno molte persone, ma si riserveranno di scegliere più in là.

Lavoro – Proprio perché avete grandi progetti, ecco che l’andazzo lavorativo sarà concentrato e metodico. Baderete meno alle futilità, concentrandovi sull’obbiettivo. Avrete anche maggiore oculatezza e le spese verranno ridimensionate, proprio perché vorrete successivamente investire in altro. Seppure siate sempre degli entusiasti, accetterete di buon grado il tempo e le sue regole, coscienti che alcuni risultati li vedrete più in là.

CAPRICORNO

Benvenuto maggio, per voi Capricorno: ecco che le condizioni del cielo migliorano parecchio, con un bellissimo trigono del Sole, l’appoggio di Mercurio che vi restituisce la parola, concisa come al solito ma quanto mai efficace, e la dolcezza della bella Venere. Tutto si centrerà su benessere e sentimenti, su chiarificazioni e valutazioni ferme.

Amore – Provateci ancora, cari Capricorno, del resto alcuni di voi non amano i sospesi, ma questo maggio è il mese in cui capirete quante volte un tentativo deve fallire prima di decidere che non è la direzione giusta. Molti di voi opteranno per lasciarsi andare e abbandonarsi alle piacevolezze, senza troppo pensare alle conseguenze. Nei rapporti collaudati potrebbe essere una ripresa o il canto del cigno ma, in qualunque modo sia, sarà definitiva. Ai single basterà essere naturali, darsi a piccoli spostamenti e tutto accadrà spontaneamente.

Lavoro – Maggio è un fantastico mese per il lavoro, e voi Capricorno ne gioite proprio perché comincerete a vedere risultati, e a concretizzare sforzi e progetti grandi, forti e belli. Una forte energia solare, corroborante, sembra darvi la certezza che avete gettato le basi per un nuovo filone professionale, che vi darà la forza necessaria per arrivare ovunque.

ACQUARIO

Nonostante le sue solite e pesanti quadrature, maggio 2025 sarà per voi Acquario un mese fortemente stimolante. Proverete, infatti, a canalizzare meglio le energie e a gestire una fase di ritrovata creatività, che vi darà modo di costruire un altro cammino. Nel lavoro e negli affari, ecco che state per attraccare a qualcosa di veramente importante.

Amore – Come sempre, meno ne volete sapere in amore e più aumentano i corteggiatori. Il vostro fascino è assolutamente in aumento, Plutone vi ammanta di mistero irresistibile, avrete voglia di conoscere persone nuove e gestire bene incontri e personalità molto interessanti e fuori dall’ordinario, come piace a voi. Per chi è in coppia, non mancheranno gli stimoli e vi sentirete di nuovo complici del partner.

Lavoro – Questa è l’area del vostro cielo che farà sentire l’effetto delle quadrature che arriveranno dal Toro: non perché sarà difficile, ma perché vi si chiederà di mettere in campo uno dei vostri talenti naturali, la visione prospettica e futuribile delle cose. Dovrete immaginare, intuire i possibili limiti di un progetto, sottostare a tempi di attesa e di produzione per la creazione di un progetto molto importante, che sarà l’inizio della svolta professionale che tanto aspettavate.

PESCI

Maggio, per voi Pesci, è un mese di ripresa e di riconnessione con voi stessi e con le vostre necessità. Che siano affettive, familiari o lavorative, la rotazione dei pianeti vi vuole di nuovo centrati sulla vostra conduzione delle cose e sulla vostra realtà. Avete affrontato e sopportato un inverno fatto di tanti episodi in cui la pazienza doveva essere il vostro forte: adesso, con pianeti amici, godetevi un periodo molto più disteso.

Amore – Sarà un periodo di ritrovata calma e sensazione di stabilità: urge concentrarvi sul vostro vissuto, sulle vostre sensazioni di pace e calma, e di grande comunicatività. Quest’ultima, per voi, è amorevole e armonica per natura, e pretenderete di essere lasciati in pace da alcuni petulanti, per meglio concentrarvi sui vostri aspetti primari.

Lavoro – Maggio è un mese relativamente calmo, fatto di piccole soddisfazioni e di conseguenze di quanto avete ben operato di recente, ma molti di voi rifletteranno e si chiederanno se giocare a piccoli volumi è ancora qualcosa che vi sta bene. Troverete infatti alquanto noioso fare sempre le stesse cose o dire sempre le medesime frasi di raccomandazione: forse pretenderete un atteggiamento più maturo da parte di colleghi e referenti.