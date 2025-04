Siracusa: sequestrati 277mila prodotti contraffatti. Sei denunciati

Oltre 277 mila prodotti illegali e contraffatti sono stati sequestrati dalla guardia di finanza di Siracusa e sei persone sono state denunciate all’autorità giudiziaria. I beni sequestrati spaziano dagli accessori per la casa, agli strumenti per l’idraulica e l’illuminazione, ricambi automobilistici, fino a giocattoli e capi di abbigliamento contraffatti, spesso destinati a un pubblico inconsapevole dei rischi derivanti dall’utilizzo di tali prodotti non certificati.

In particolare, all’interno di un distributore di articoli per la casa, sono stati sequestrati 119 mila accessori per ferramenta, idraulica e illuminazione, risultati privi delle indicazioni minime di sicurezza, in violazione del Codice del Consumo. Inoltre, durante un’ispezione presso un esercizio commerciale di ricambi per auto, la guardia di finanza di Augusta ha sottoposto a sequestro 435 filtri motore recanti marchi contraffatti di note case automobilistiche, pronti per essere immessi in commercio.

A Noto sono stati individuati e sequestrati 179 capi di abbigliamento e calzature recanti marchi palesemente falsi, esposti su bancarelle nel centro cittadino di Rosolini. Invece, a Lentini sono stati sequestrati oltre 3.250 giocattoli e articoli per bambini, anch’essi privi delle prescritte indicazioni di sicurezza. Infine, a Pachino sono stati sequestrati oltre 2.000 articoli per la persona (elastici, fermagli, fasce e cerchietti per capelli) sprovvisti delle informazioni obbligatorie. Per tutto ciò, in sei sono stati denunciati alla procura di Siracusa e segnalati contestualmente alla Camera di commercio.