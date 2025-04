Seviziano un anziano introducendosi di notte a casa sua: 5 minorenni finiscono in comunità

Foto generata con IA

Cinque diciassettenni per diversi mesi, si sarebbero introdotti di notte a casa di un anziano a Siracusa e lo avrebbero seviziato: rasandogli i capelli a zero, dando fuoco ai suoi effetti personali, costringendolo a consumare sostanze stupefacenti fino a farlo star male e obbligandolo a dormire su una sedia. La polizia di Siracusa ha eseguito nei confronti dei cinque minorenni l’ordinanza di applicazione della misura cautelare del collocamento in comunità emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di Catania. Sono accusati di atti persecutori, violazione di domicilio e danneggiamento aggravato in concorso.